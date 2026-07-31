Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Bình và Nghệ An của Ngân hàng MBV

Căn cứ: Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/5/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về timạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại;

Văn bản số 2102/KV12-QLGS1 ngày 12/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 12 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở MBV Chi nhánh Thái Bình;

Các Văn bản số 1917/KV8-QLGS1, 1921/KV8-QLGS1, 1922/KV8-QLGS1 và 1923/KV8-QLGS1 ban hành ngày 02/7/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 8 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở MBV Chi nhánh Nghệ An cùng các phòng giao dịch trực thuộc (Phương Đông, Bắc Nghệ An, Vinh),

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở đối với các chi nhánh và phòng giao dịch, cụ thể như sau:

1. Chi nhánh Thái Bình (MBV Thái Bình)

Địa chỉ cũ: Tòa nhà HIPT, số 38, đường Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Tòa nhà HIPT, số 38, đường Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ mới: Tầng 1 và một phần tầng 2, tòa nhà số 03, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Tầng 1 và một phần tầng 2, tòa nhà số 03, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 10/8/2026.

2. Các chi nhánh và phòng giao dịch tại Nghệ An

(Bao gồm: MBV Chi nhánh Nghệ An, Phòng giao dịch Phương Đông, Phòng giao dịch Bắc Nghệ An và Phòng giao dịch Vinh)

Địa chỉ cũ: Số 215 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số 215 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Địa chỉ mới: Tầng 1 (đối với Chi nhánh) và một phần tầng 1 (đối với 3 phòng giao dịch), khối siêu thị thể thao và du lịch (nhà A) thuộc dự án Trung tâm điện ảnh đa chức năng thành phố Vinh, số 22 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tầng 1 (đối với Chi nhánh) và một phần tầng 1 (đối với 3 phòng giao dịch), khối siêu thị thể thao và du lịch (nhà A) thuộc dự án Trung tâm điện ảnh đa chức năng thành phố Vinh, số 22 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày chính thức hoạt động tại địa điểm mới: 10/8/2026.

Với việc nâng cấp cơ sở vật chất và không gian giao dịch tại các vị trí mới, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ tài chính tối ưu và chất lượng nhất cho quý khách hàng.

MBV trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý cơ quan quản lý, quý khách hàng và đối tác trong suốt thời gian qua, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý vị trong chặng đường phát triển sắp tới.