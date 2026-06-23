Thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh Sở giao dịch 2 trực thuộc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại

Căn cứ: Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2026/TT-NHNN ngày 19/05/2026);

Văn bản số 5652/KV2-GS2 ngày 22/06/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 về việc khai trương hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại – Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc đặt trụ sở và chính thức khai trương hoạt động Chi nhánh Sở giao dịch 2, cụ thể như sau:

1. Thông tin tên gọi:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Modern Bank of Vietnam Limited - Transaction 2 Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: MBV Sở Giao dịch 2.

2. Thông tin địa điểm:

Số 8 Nguyễn Huệ (Một phần tầng trệt và tầng 4), Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngày chính thức đi vào hoạt động: 30/06/2026.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác được biết để tiện liên hệ và giao dịch.