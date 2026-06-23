Đầu tư

Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026: Dự kiến ký kết 48 thỏa thuận hợp tác

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
15:29 | 23/06/2026
(TBTCO) - Ngày 29/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây được đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới và cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng cao vào Thủ đô.
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Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được diễn ra vào sáng 29/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hội nghị sẽ giới thiệu các định hướng chiến lược phát triển Thủ đô, các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Đến thời điểm hiện tại, thành phố dự kiến trao quyết định cho 20 dự án tiêu biểu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, môi trường, khoa học công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, khoảng 48 biên bản ghi nhớ hợp tác dự kiến sẽ được ký kết với các đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ ứng dụng công nghệ số để giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư thông qua không gian trải nghiệm thực tế ảo đa ngôn ngữ, tích hợp bản đồ số, mô hình 3D, sa bàn ảo và hệ thống chatbot hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026: Dự kiến ký kết 48 thỏa thuận hợp tác

Về nội dung công bố quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu lưu ý cách thức tổ chức để bảo đảm đúng tính chất của một sự kiện công bố văn bản pháp lý quan trọng.

Đối với công tác hậu hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ và dự án đã được ký kết; tăng cường đôn đốc, xúc tiến đầu tư nhằm sớm hiện thực hóa các cam kết, tạo hiệu quả thực chất cho hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, vì vậy, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện từng phần việc, tổ chức diễn tập kỹ lưỡng, bảo đảm mọi khâu được vận hành thông suốt, góp phần tổ chức thành công hội nghị.

Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị ngày 23/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đã có những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị và các quy hoạch lớn được phê duyệt. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đối với Thủ đô mà còn đối với cả vùng và cả nước trong việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng nội dung, kịch bản tổ chức, đồng thời chuẩn bị kế hoạch triển khai ngay sau hội nghị để sớm hiện thực hóa các cam kết hợp tác và dự án đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thành công của hội nghị không chỉ được đo bằng số lượng thỏa thuận ký kết mà quan trọng hơn là hiệu quả triển khai các dự án, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

UBND TP. Hà Nội đã thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Quy hoạch-Kiến trúc về hạng mục thiết kế, thi công trưng bày triển lãm, công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội hội nghị xúc tiến đầu tư

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