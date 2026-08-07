Cổ phiếu "tân binh" Điện Máy Xanh (DMX) hút mạnh vốn ngoại

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch thứ hai liên tiếp tăng điểm khá tích cực. VN-Index có 3 phiên đầu tuần đi lên, hướng tới vùng 1.790 điểm, sau đó chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.756 điểm trước khi phục hồi trong phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index tăng 1,85% lên 1.768,06 điểm.

Trong phiên cuối tuần ngày 7/8, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra khá sôi động ở cả hai chiều. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào khoảng 2.236 tỷ đồng và bán ra gần 2.296 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 60 tỷ đồng. Tính chung trên cả ba sàn, giá trị bán ròng ở mức hơn 92 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với quy mô giao dịch.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở DMX, cổ phiếu vừa có phiên giao dịch đầu tiên một ngày trước đó. Khối ngoại mua ròng tới 681,77 tỷ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh, bỏ xa tất cả các mã còn lại và riêng giá trị mua ròng tại DMX đã lớn hơn nhiều lần mức bán ròng của toàn thị trường.

Theo dữ liệu giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 8,74 triệu cổ phiếu DMX, trong khi chỉ bán ra gần 330.000 cổ phiếu. Như vậy, lượng mua ròng đạt khoảng 8,41 triệu cổ phiếu. Với thị giá đóng cửa 84.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,44%, DMX cũng tiếp tục giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch thứ hai kể từ khi niêm yết. Diễn biến này trái ngược đáng kể với phiên chào sàn ngày 6/8 với khối lượng bán ròng của khối ngoại đạt hơn 264.000 cổ phiếu.

Hơn 1,267 tỷ cổ phiếu DMX vừa chào sàn trên HOSE. Tính theo mức giá 84.000 đồng/cổ phiếu cuối phiên 7/8, vốn hóa thị trường của Điện Máy Xanh đã lên khoảng 106.500 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp bán lẻ có quy mô vốn hóa lớn trên thị trường.

Sức hút của cổ phiếu “tân binh” diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng mạnh. Năm 2025, Điện Máy Xanh đạt doanh thu thuần 109.479 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.802 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 65.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4.876 tỷ đồng.

Cổ phiếu “tân binh” DMX thu hút vốn ngoại trong phiên thứ hai chào sàn. Nguồn: Dstock

Ngoài DMX, dòng vốn ngoại trong phiên cuối tuần cũng tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VNM đứng thứ hai với giá trị mua ròng 160,7 tỷ đồng, tiếp đến là CTG với 148,6 tỷ đồng. BID, GAS, BSR, HPG, FRT và PLX cũng nằm trong nhóm được mua ròng.

Ở chiều ngược lại, VHM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 284,45 tỷ đồng. Hai cổ phiếu ngân hàng TCB và VPB lần lượt bị bán ròng gần 219 tỷ đồng và 204,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC đảo chiều bị bán ròng hơn 152,5 tỷ đồng sau khi liên tục nằm trong nhóm được dòng vốn ngoại giải ngân mạnh ở những phiên trước. FPT, SHB, GEX, DXG, BCM và DCM cũng nằm trong nhóm bị bán ròng. Dù khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ xét trên toàn thị trường, dòng tiền ghi nhận sự dịch chuyển mạnh giữa các cổ phiếu./.