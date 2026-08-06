Cổ phiếu Điện Máy Xanh (DMX) tăng 2,5% trong phiên "chào sàn", vốn hóa đạt gần 104.000 tỷ đồng

Ngày 6/8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã CK: DMX) và đưa vào giao dịch chính thức 1.267.722.000 cổ phiếu DMX với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là 12.677,22 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của DMX là 80.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DMX đóng cửa tại 82.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2.000 đồng, tương ứng 2,5% so với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu.

DMX có thời điểm tăng lên 83.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 3,75% so với giá tham chiếu. Sắc xanh bao phủ toàn bộ phiên giao dịch với mức thấp nhất trong ngày là 80.300 đồng/cổ phiếu, vẫn cao hơn giá chào sàn. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,91 triệu cổ phiếu. Khối ngoại mua vào 646.700 cổ phiếu, đồng thời bán ra 911.000 cổ phiếu, tương ứng bán ròng 264.300 cổ phiếu DMX trong phiên đầu tiên.

Với hơn 1,267 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức giá đóng cửa 82.000 đồng/cổ phiếu, Điện Máy Xanh đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 103.953 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty bán lẻ có quy mô vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán.

Theo kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất, doanh thu thuần của Điện Máy Xanh năm 2024 và năm 2025 lần lượt ghi nhận 93.357 tỷ đồng và 109.479 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.717 tỷ đồng và 5.802 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Điện Máy Xanh đạt 65.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.876 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DMX và cho biết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.