Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai xử phạt loạt doanh nghiệp vì vi phạm quy định về bảo hiểm

Ngày 6/8/2026, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai có Quyết định số 1125/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Trường Thọ (địa chỉ tại tổ 3, khu vực 1, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) với số tiền 5 triệu đồng.

Lý do là công ty không lập danh sách số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 17, Luật Bảo hiểm y tế đối với 4 người lao động.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Trường Thọ tự nguyện khắc phục hậu quả khi ngày 29/7/2026, doanh nghiệp đã khắc phục lập danh sách đăng ký tham gia 4 người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế.

Đến ngày 31/7/2026, công ty đã khắc phục nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho 4 người lao động thuộc đối tượng tham gia số tiền 83.242.326 đồng (chưa tính lãi theo quy định) vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.

Cùng với lý do tương tự, vào ngày 5/8/2026, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Thư (địa chỉ tại tổ 3, khu vực 1, phường Quy Nhơn Bắc) cũng bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Thư cũng đã khắc phục lập danh sách đăng ký tham gia 4 người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai; đã khắc phục nộp một phần số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 4 người lao động thuộc đối tượng tham gia số tiền 30 triệu đồng vào ngày 31/7/2026.

Trước đó vào cuối tháng 7/2026, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp vì lý do chưa đóng số tiền phải đóng bảo hiểm y tế kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất theo khoản 8, Điều 15, Luật Bảo hiểm y tế.

Các doanh nghiệp này gồm Công ty Cổ phần Thể thao Quy Nhơn United bị xử phạt số tiền 6 triệu đồng vì công ty chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 25,922 triệu đồng kể từ sau ngày 30/6/2026.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Phú Hiệp bị xử phạt 4,5 triệu đồng vì chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 18,54 triệu đồng kể từ sau ngày 30/6/2026.

Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất Kaliba Design bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 10,962 triệu đồng kể từ sau ngày 31/5/2026.

Công ty TNHH Phương Nguyên bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng vì công ty chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 9,036 triệu đồng kể từ sau ngày 31/5/2026.

4 doanh nghiệp này đã tự nguyện khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính và đã khắc phục nộp số tiền phải đóng bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn (10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định) mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 6/2026) được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai công bố vào ngày 13/7/2026, tỉnh Gia Lai có 691 đơn vị chậm đóng với số tiền hơn 139 tỷ đồng (gồm công ty, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã…).

Trong đó, Công ty Cổ phần Thể thao Quy Nhơn United nợ 7 tháng (từ tháng 11/2025) của 40 lao động với số tiền hơn 556 triệu đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Phú Hiệp nợ 6 tháng của 19 lao động với số tiền hơn 159 triệu đồng.

Công ty TNHH Kiến trúc - Xây Dựng - Nội thất Kaliba Design nợ 8 tháng của 11 lao động với số tiền hơn 106 triệu đồng.

Công ty TNHH Phương Nguyên nợ 6 tháng của 32 lao động với số tiền hơn 308 triệu đồng.