Pháp luật

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai xử phạt loạt doanh nghiệp vì vi phạm quy định về bảo hiểm

Sơn Thuận

Sơn Thuận

20:42 | 06/08/2026
(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi không lập danh sách số người phải tham gia bảo hiểm y tế, chưa đóng số tiền phải đóng bảo hiểm y tế kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất.
aa
Gia Lai: Hơn 690 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền hơn 133 tỷ đồng Siết xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 6/8/2026, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai có Quyết định số 1125/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Trường Thọ (địa chỉ tại tổ 3, khu vực 1, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) với số tiền 5 triệu đồng.

Lý do là công ty không lập danh sách số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 17, Luật Bảo hiểm y tế đối với 4 người lao động.

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Trường Thọ tự nguyện khắc phục hậu quả khi ngày 29/7/2026, doanh nghiệp đã khắc phục lập danh sách đăng ký tham gia 4 người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế.

Đến ngày 31/7/2026, công ty đã khắc phục nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cho 4 người lao động thuộc đối tượng tham gia số tiền 83.242.326 đồng (chưa tính lãi theo quy định) vào tài khoản chuyên thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.

Cùng với lý do tương tự, vào ngày 5/8/2026, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Thư (địa chỉ tại tổ 3, khu vực 1, phường Quy Nhơn Bắc) cũng bị xử phạt với số tiền 5 triệu đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Anh Thư cũng đã khắc phục lập danh sách đăng ký tham gia 4 người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế cho cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai; đã khắc phục nộp một phần số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 4 người lao động thuộc đối tượng tham gia số tiền 30 triệu đồng vào ngày 31/7/2026.

Trước đó vào cuối tháng 7/2026, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 doanh nghiệp vì lý do chưa đóng số tiền phải đóng bảo hiểm y tế kể từ sau thời điểm đóng chậm nhất theo khoản 8, Điều 15, Luật Bảo hiểm y tế.

Các doanh nghiệp này gồm Công ty Cổ phần Thể thao Quy Nhơn United bị xử phạt số tiền 6 triệu đồng vì công ty chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 25,922 triệu đồng kể từ sau ngày 30/6/2026.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Phú Hiệp bị xử phạt 4,5 triệu đồng vì chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 18,54 triệu đồng kể từ sau ngày 30/6/2026.

Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất Kaliba Design bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 10,962 triệu đồng kể từ sau ngày 31/5/2026.

Công ty TNHH Phương Nguyên bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng vì công ty chưa đóng số tiền phải đóng BHYT là 9,036 triệu đồng kể từ sau ngày 31/5/2026.

4 doanh nghiệp này đã tự nguyện khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính và đã khắc phục nộp số tiền phải đóng bảo hiểm y tế.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn (10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định) mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì doanh nghiệp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Theo danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 6/2026) được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai công bố vào ngày 13/7/2026, tỉnh Gia Lai có 691 đơn vị chậm đóng với số tiền hơn 139 tỷ đồng (gồm công ty, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã…).

Trong đó, Công ty Cổ phần Thể thao Quy Nhơn United nợ 7 tháng (từ tháng 11/2025) của 40 lao động với số tiền hơn 556 triệu đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Phú Hiệp nợ 6 tháng của 19 lao động với số tiền hơn 159 triệu đồng.

Công ty TNHH Kiến trúc - Xây Dựng - Nội thất Kaliba Design nợ 8 tháng của 11 lao động với số tiền hơn 106 triệu đồng.

Công ty TNHH Phương Nguyên nợ 6 tháng của 32 lao động với số tiền hơn 308 triệu đồng.

Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP với mức phạt đến 75 triệu đồng, đồng thời buộc đóng đủ số tiền trốn đóng và nộp khoản tiền tính trên thời gian chậm đóng.
Sơn Thuận
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội gia lai

Bài liên quan

Trong vòng 1 tuần, Gia Lai thu hút 2 dự án FDI vốn hơn 139 triệu USD

Trong vòng 1 tuần, Gia Lai thu hút 2 dự án FDI vốn hơn 139 triệu USD

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Gia Lai giao KPI tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến với từng đơn vị

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong hàng quá cảnh

Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong hàng quá cảnh

(TBTCO) - Kiểm tra một lô hàng quá cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, lực lượng Hải quan phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo hoặc khai sai so với thực tế, trong đó có hơn 800.000 sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Thu nộp ngân sách hơn 114 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về hải quan trong một tháng

Thu nộp ngân sách hơn 114 tỷ đồng từ xử lý vi phạm về hải quan trong một tháng

(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các tuyến trọng điểm, Cục Hải quan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát. Tính riêng từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, đã phát hiện, xử lý gần 2.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 114 tỷ đồng.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

(TBTCO) - Ngày 5/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng ngay kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3, sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này được quảng cáo khi chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 7 tháng

Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 7 tháng

(TBTCO) - Thống kê 7 tháng của năm 2026, Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá gần 1.159 tỷ đồng.
Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

Xử phạt 4 doanh nghiệp 100 triệu đồng vì vi phạm kê khai giá thuốc thiết yếu

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược, do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu.
Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean

(TBTCO) - Ngày 3/8, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean - chai 330 ml, do hàng loạt vi phạm.
Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vì công ty này có số tiền nợ thuế hơn 440 tỷ đồng.
Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ