Ngân hàng - Bảo hiểm

Gia Lai: Hơn 690 đơn vị nợ bảo hiểm với số tiền hơn 133 tỷ đồng

Sơn Thuận

11:09 | 22/04/2026
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 3/2026, tỉnh Gia Lai có 693 công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh…chậm đóng trên 6 tháng các khoản bảo hiểm của hơn 3.000 lao động với số tiền hơn 133 tỷ đồng.
aa
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai vừa công bố danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chạm đóng 6 tháng trở lên tính đến hết tháng 3/2026.

Danh sách này bao gồm 693 đơn vị là các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh (phần lớn là công ty) chậm đóng với tổng số tiền hơn 133 tỷ đồng của 3.030 lao động.

Các doanh nghiệp chậm đóng với số tiền lớn bao gồm Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nợ 24 tháng (hoàn thành vào tháng 3/2024), với số tiền hơn 41,9 tỷ đồng của 829 lao động.

Tiếp đến là Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf và Resort nợ 45 tháng (hoàn thành vào tháng 6/2022) với số tiền hơn 31 tỷ đồng của 307 lao động; Công ty cổ phần 504 nợ 178 tháng (hoàn thành vào tháng 5/2011) với số tiền hơn 14 tỷ đồng của 5 lao động.

Công ty cổ phần Sản xuất đá Granite Phú Minh Trọng cũng số tháng nợ các khoản bảo hiểm lên đến 156 tháng với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của chỉ 1 lao động.

Đáng chú ý, trong danh sách này, nhiều chủ hộ kinh doanh, hộ kinh doanh tại khu vực phía Tây tỉnh (phần lớn tại xã Mang Yang, ngoài ra có các xã Ia Băng, Đak Đoa, Ayun, Lơ Pang…) chậm đóng chỉ có 1 lao động với số tiền từ hơn 4 đến 10 triệu đồng với số tháng nợ từ 6 đến 8 tháng. Tình trạng chậm đóng các khoản bảo hiểm của 1 lao động cũng diễn ra tại nhiều công ty khác.

So danh sách công bố đầu năm, tổng số đơn vị chậm đóng cũng như số tiền nợ, số người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều tăng.

Trước đó vào ngày 11/2/2026, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai công bố danh sách chậm đóng tiền các khoản bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 1/2026. Tổng số các đơn vị chậm đóng là 477 đơn vị với số tiền nợ hơn 121 tỷ đồng của 2.569 lao động

Ngày 10/4/2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng có báo cáo UBND tỉnh đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 31/3/2026, tổng số tiền chậm đóng trên 290 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, ngày 11/4/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, phân loại cụ thể các đơn vị chậm đóng theo mức độ, thời gian, nguyên nhân; làm việc trực tiếp với các đơn vị chậm đóng và hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn để thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Thanh tra tỉnh được giao với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị chậm đóng kéo dài, số tiền lớn.

Thuế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, doanh thu, nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp chậm đóng; tăng cường các biện pháp quản lý thuế gắn với việc thực hiện nghĩa vụ các khoản bảo hiểm.

“Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xác minh, xử lý đối với các hành vi trốn đóng, gian lận BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, UBND tỉnh yêu cầu.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đưa nội dung chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

