Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Bảo đảm thanh toán thông suốt trong mọi điều kiện

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Ngay từ đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), trọng tâm là tổ chức điều hành ngân quỹ an toàn, linh hoạt, đồng thời bảo đảm các giao dịch thanh toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đúng quy định.

Trong thực tiễn hoạt động, KBNN luôn duy trì nghiêm các nguyên tắc kiểm soát gắn với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Hồ sơ thanh toán được tiếp nhận và xử lý ngay khi phát sinh; các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa theo hướng rõ ràng, minh bạch, giúp rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Thanh toán điện tử là một trong những trụ cột quan trọng giúp nâng cao tốc độ và chất lượng xử lý các khoản chi. Ảnh: Đức Thanh

Đối với các khoản chi NSNN, hệ thống KBNN bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi thường xuyên của bộ máy nhà nước, các chính sách an sinh xã hội, cũng như các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Đặc biệt, trong các thời điểm cao điểm như dịp Tết Nguyên đán hoặc khi khối lượng hồ sơ tăng cao, hệ thống vẫn duy trì vận hành ổn định, không để xảy ra tình trạng ách tắc thanh toán.

Song song với đó, công tác kế toán nhà nước, tổng hợp báo cáo, quản lý ngân quỹ tiếp tục được thực hiện chính xác, kịp thời; hạ tầng công nghệ thông tin được duy trì an toàn, thông suốt, tạo nền tảng quan trọng để các giao dịch ngân sách được thực hiện liên tục, minh bạch.

Dòng tiền ngân sách được vận hành hiệu quả

Thực tiễn tại các KBNN khu vực cho thấy rõ nét những nỗ lực của toàn hệ thống trong việc bảo đảm thanh toán NSNN kịp thời, đúng quy định, không làm gián đoạn dòng vốn ngân sách.

Tại KBNN khu vực XI - địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, công tác tổ chức thanh toán NSNN được triển khai với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm soát, thanh toán về yêu cầu xử lý hồ sơ nhanh chóng, rõ ràng, không để tồn đọng hồ sơ không có lý do.

Kết quả, trong quý I/2026, toàn bộ các khoản chi NSNN đủ điều kiện trên địa bàn đều được thực hiện thanh toán kịp thời. Riêng chi thường xuyên, Thanh Hóa đạt 9.020 tỷ đồng, Nghệ An đạt 10.331 tỷ đồng, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của bộ máy nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh toán điện tử - nền tảng tăng tốc xử lý chi ngân sách Thanh toán điện tử đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng giúp hệ thống KBNN nâng cao tốc độ và chất lượng xử lý các khoản chi NSNN. Thông qua kết nối với hệ thống ngân hàng thương mại, các giao dịch thanh toán được thực hiện theo phương thức điện tử, hạn chế tối đa xử lý thủ công, qua đó rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ. Bên cạnh đó, phương thức này còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, giảm thiểu rủi ro và sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

Đối với các khoản chi đầu tư, mặc dù tiến độ giải ngân phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan, nhưng về phía Kho bạc, các thủ tục thanh toán luôn được xử lý nhanh chóng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án.

Đáng chú ý, KBNN khu vực XI đã chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến hệ thống thông tin như việc đồng bộ mã dự án, quan hệ ngân sách chưa có trên các ứng dụng nghiệp vụ. Nhờ đó, quá trình thanh toán không bị gián đoạn, nhất là trong các giai đoạn cao điểm. Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành ổn định, bảo đảm an toàn dữ liệu, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán ngân sách.

Tại KBNN khu vực IV - địa bàn tỉnh Hưng Yên, cùng với kết quả thu NSNN tăng trưởng tích cực, công tác thanh toán ngân sách được triển khai theo hướng hiện đại, minh bạch. Để đạt kết quả này, KBNN khu vực IV đã đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chi trả NSNN chủ yếu thông qua hệ thống ngân hàng thương mại và các phương thức điện tử.

Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn giảm thiểu rủi ro, tăng tính minh bạch trong quản lý ngân sách. Các khoản thanh toán được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công.

Trong khi đó, tại KBNN khu vực I - địa bàn Hà Nội, nơi có quy mô thu, chi ngân sách lớn nhất cả nước, áp lực xử lý thanh toán luôn ở mức cao, nhưng công tác tổ chức thanh toán NSNN vẫn được thực hiện thông suốt.

Báo cáo từ KBNN khu vực I cho biết, trong quý I/2026, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 251.158 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 21,6% dự toán, chi đầu tư công đạt 15,1% kế hoạch. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh, đạt 129% so với kịch bản tăng trưởng quý I của TP. Hà Nội…

Những kết quả này đã phản ánh rõ nét vai trò của KBNN trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, bảo đảm các nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế kịp thời. Cùng với đó, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã góp phần nâng cao năng suất xử lý công việc, rút ngắn thời gian thanh toán, nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị giao dịch.

Củng cố nền tảng, nâng cao chất lượng phục vụ

Một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ thống KBNN bảo đảm thanh toán NSNN kịp thời chính là việc không ngừng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong quý I vừa qua, các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, sao lưu dữ liệu, nâng cấp hệ thống, duy trì hoạt động ổn định của các ứng dụng nghiệp vụ. Các hệ thống như TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) cùng các chương trình thanh toán vốn được vận hành thông suốt, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, thanh toán ngân sách.

Ngoài ra, công tác hỗ trợ đơn vị giao dịch cũng được các đơn vị KBNN tăng cường. Nhờ đó, các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống được xử lý kịp thời, giúp đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch thuận lợi, không bị gián đoạn.

Việc đẩy mạnh thanh toán điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt cũng tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Những kết quả đạt được cho thấy, hệ thống KBNN đã và đang thực hiện tốt vai trò là cơ quan tổ chức quản lý quỹ NSNN, bảo đảm các giao dịch tài chính của Nhà nước được thực hiện an toàn, chính xác và kịp thời.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, khối lượng nhiệm vụ chi ngân sách ngày càng lớn, việc duy trì dòng tiền ngân sách thông suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. KBNN không chỉ là “người giữ quỹ”, mà còn là “huyết mạch” bảo đảm nguồn lực tài chính được phân bổ và sử dụng hiệu quả trong toàn bộ nền kinh tế.

Thời gian tới, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, tiếp tục bảo đảm mọi khoản thanh toán NSNN được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.