Tài chính

5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 698 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:32 | 04/06/2026
(TBTCO) - Đến hết tháng 5/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán 698.950,2 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
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Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31/5/2026, tổng số thanh toán chi thường xuyên qua hệ thống đạt 533.428 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với chi đầu tư phát triển, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2026 là 165.522,2 tỷ đồng, bằng 17,9% kế hoạch năm 2026 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN (923.098,1 tỷ đồng); bằng 17,5% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao qua KBNN (946.925,5 tỷ đồng).

5 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 698 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức KBNN rà soát số liệu thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, vốn trong nước thanh toán, chi trả qua KBNN là 163.545,9 tỷ đồng, bằng 18,1% kế hoạch năm 2026 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN (905.416,8 tỷ đồng); bằng 17,6% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (929.244,1 tỷ đồng).

Vốn ngoài nước xác nhận thanh toán, chi trả qua KBNN là 1.976,3 tỷ đồng, bằng 11,2% kế hoạch năm 2026 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (17.681,3 tỷ đồng).

Như vậy, tổng số thanh toán chi thường xuyên và vốn đầu tư qua hệ thống KBNN trong 5 tháng đầu năm đạt 698.950,2 tỷ đồng, cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống KBNN trong bảo đảm dòng chảy ngân sách và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh kế hoạch vốn năm 2026, KBNN cũng thực hiện thanh toán khối lượng vốn đầu tư thuộc kế hoạch các năm trước được kéo dài sang năm 2026. Theo đó, đến hết tháng 5, số vốn đã thanh toán đạt 13.287,8 tỷ đồng, tương đương 11,7% kế hoạch vốn kéo dài. Trong đó, vốn trong nước đạt 13.151,5 tỷ đồng, vốn ngoài nước đạt 136,4 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2026, KBNN tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm soát và thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và thời hạn quy định.

Đồng thời, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để rà soát, thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã quá hạn thanh toán hoặc hết thời hạn bảo lãnh tạm ứng; tăng cường giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thanh toán nhằm bảo đảm không phát sinh hồ sơ chậm xử lý, thanh toán trùng lặp, sai số tiền hoặc sai tài khoản thụ hưởng.

Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Vân Hà
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