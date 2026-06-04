Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 4/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.145 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.887,75 - 26.402,25 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.380 - 26.410 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay nhìn chung tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.092 - 26.402 VND/USD, cùng tăng 4 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.122 - 26.402 VND/USD, trong đó chiều mua vào giảm 6 đồng còn chiều bán ra tăng 4 đồng. Tại ACB, tỷ giá USD ở mức 26.130 - 26.402 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 4 đồng chiều bán ra. MSB là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 30 đồng chiều mua vào, đưa tỷ giá USD lên 26.150 - 26.402 VND/USD, chiều bán ra tăng 4 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 3/6 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.841,3 - 31.414,4 VND/EUR, giảm 8,2 đồng chiều mua vào và giảm 8,7 đồng chiều bán ra. BIDV giảm mạnh hơn, xuống còn 30.142 - 31.482 VND/EUR, giảm lần lượt 65 đồng và 58 đồng. ACB niêm yết 29.985 - 31.309 VND/EUR, giảm khoảng 53 - 55 đồng. Trong khi đó, MSB ghi nhận biến động trái chiều khi giảm mạnh 292 đồng chiều mua vào xuống 29.378 VND/EUR nhưng chiều bán ra lại tăng 347 đồng lên 31.737 VND/EUR.

Với Yên Nhật, Vietcombank niêm yết tỷ giá JPY ở mức 159 - 169,1 VND/JPY, giảm 0,8 đồng ở cả hai chiều. BIDV giảm nhẹ 0,1 đồng, xuống còn 160,6 - 169,9 VND/JPY. Trong khi đó, ACB tăng nhẹ 0,1 đồng lên 161,3 - 169,2 VND/JPY, còn MSB giảm 1,3 đồng chiều mua vào nhưng tăng 1,4 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 159,5 - 170,3 VND/JPY.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,43 điểm, giảm 0,1% so với phiên trước. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8616, giảm 0,06%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,745, giảm 0,05%; tỷ giá USD/JPY ở mức 159,93 JPY/USD, giảm 0,01%; trong khi tỷ giá USD/CNY đi ngang ở mức 6,7695 CNY/USD.

Đồng Yên Nhật đã giảm xuống ngưỡng 160 JPY/USD trong phiên giao dịch ngày thứ tư khi căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh leo thang, làm gia tăng nhu cầu nắm giữ đồng USD và buộc giới chức Nhật Bản tiếp tục phát đi các cảnh báo bằng lời nhằm kiềm chế đà suy yếu của đồng nội tệ.

Theo phía Mỹ, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một số quốc gia láng giềng trong khu vực, song tất cả đều không trúng mục tiêu. Đáp trả động thái này, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn rơi vào bế tắc, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính toàn cầu. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang, đồng thời ít chịu tác động hơn từ biến động giá năng lượng. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams cho biết giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng chi phí đầu vào và gây thêm áp lực lên lạm phát.

Ngược lại, đồng Yên Nhật chịu áp lực giảm giá khi giá dầu tăng mạnh, do Nhật Bản phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Việc tỷ giá USD/JPY giảm xuống ngưỡng 160 đã xóa gần như toàn bộ hiệu quả của đợt can thiệp quy mô lớn mà Tokyo thực hiện một tháng trước đó. Khi đó, giới chức Nhật Bản đã chi khoảng 11,7 nghìn tỷ Yên (tương đương 73 tỷ USD) để hỗ trợ đồng nội tệ và ngăn chặn đà mất giá quá nhanh của đồng yên.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết, BOJ có thể xem xét tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra ngày 15 - 16/6 nếu các rủi ro lạm phát được đánh giá lớn hơn những tác động tiêu cực đối với kinh tế từ căng thẳng tại Trung Đông.

Trên thị trường, các nhà giao dịch hiện định giá khoảng 85% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Nếu kịch bản này xảy ra, lãi suất chính sách của Nhật Bản sẽ lên mức cao nhất kể từ năm 1995./.