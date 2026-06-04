Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Tại công văn vừa gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) cho biết, đang xây dựng phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ 95,44% xuống trên 65%, qua đó đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo đó, căn cứ danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/5/2026, Becamex có tổng cộng 9.221 cổ đông. Trong đó, 9.220 cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 4,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ trên thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 10% theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng. Do đó, doanh nghiệp hiện không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán sửa đổi.

Tuy nhiên, theo đại diện Becamex, dù chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, tập đoàn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng dựa trên quy định chuyển tiếp tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo quy định, các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa và niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông sẽ không bị hủy tư cách công ty đại chúng trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng trên, Becamex cho biết đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt lộ trình giảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ từ 95,44% xuống trên 65% trong giai đoạn 2026 - 2030 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Động thái này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng để duy trì tư cách công ty đại chúng, mà còn mở ra cơ hội huy động thêm nguồn lực cho các dự án khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng quy mô lớn mà Becamex đang triển khai.

Trước đó, Becamex từng nhiều lần tìm cách tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng chưa thành công. Kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu với quy mô huy động khoảng 21.000 tỷ đồng trong năm 2025 đã phải tạm hoãn do diễn biến thị trường không thuận lợi. Sau đó, phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai cũng không được cổ đông thông qua.

Với yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết trước năm 2021 phải hoàn tất điều kiện về cơ cấu cổ đông, Becamex cùng không ít doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá khác vẫn đang có tỷ lệ sở hữu quá cao của cổ đông nhà nước và tìm lời giải cho bài toán vừa duy trì tư cách công ty đại chúng. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội huy động vốn phục vụ mục tiêu đầu tư cho giai đoạn phát triển mới.