Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty CP (mã Ck: GVR) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến vào ngày 17/6/2026, với điểm cầu tại Hội trường Hoa Sen, trụ sở Tập đoàn.

Tại đại hội, GVR sẽ trình cổ đông xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cùng các tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2026.

Theo tài liệu trình đại hội, năm 2025 Tập đoàn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu được cổ đông giao. Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 32.432 tỷ đồng, tương đương 104,47% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.998 tỷ đồng, hoàn thành 120,58% mục tiêu đề ra.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Bước sang năm 2026, GVR đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 33.799 tỷ đồng, tăng 4,21% so với kết quả thực hiện năm trước. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 6.902 tỷ đồng, tương đương 97,1% mức thực hiện năm 2025. Đối với công ty mẹ, doanh thu và thu nhập khác dự kiến đạt 6.468 tỷ đồng, tăng 2,6%, trong khi lợi nhuận trước thuế được đặt mục tiêu 2.644 tỷ đồng, tăng 5,63% so với năm trước.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, GVR cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc duy trì tư cách công ty đại chúng.

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 15/5/2026 phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tập đoàn hiện có 21.459 cổ đông. Trong đó, Bộ Tài chính là cổ đông lớn và cổ đông nhà nước duy nhất, nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Phần còn lại do 21.458 cổ đông khác sở hữu, tương ứng 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Với cơ cấu cổ đông hiện tại, GVR chưa đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty đại chúng theo quy định, do số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chưa đạt mức tối thiểu 10%.

Tuy nhiên, Tập đoàn cho biết vẫn thuộc trường hợp được áp dụng quy định chuyển tiếp theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/8/2025. Quy định này nêu rõ các doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán nhưng chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Ngoài ra, ngày 12/2/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 13/2/2026. Nghị định quy định chi tiết việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp. GVR cho biết hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện kế hoạch cơ cấu lại theo quy định, do đó thuộc đối tượng được áp dụng cơ chế chuyển tiếp và tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều ngày 5/6, cổ phiếu GVR hiện đang giao dịch với giá 35.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt hơn 140.000 tỷ đồng.