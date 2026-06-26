Chứng khoán

IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
18:08 | 26/06/2026
(TBTCO) - Năm 2025, IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng.
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Chiều ngày 26/6, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã Ck: IPA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo báo cáo của ban lãnh đạo, năm 2025, hoạt động kinh doanh của IPA duy trì ổn định với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Doanh thu hợp nhất đạt 1.271,9 tỷ đồng, vượt 7,8% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 500 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 6,5% so với năm 2024.

Các công ty thành viên cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Chứng khoán VNDirect (VND) đạt lợi nhuận sau thuế 2.042 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, vốn chủ sở hữu đạt 20.614 tỷ đồng. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đạt lợi nhuận trước thuế 373 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch năm. Trong khi đó, Công ty Quản lý quỹ IPA (IPA AM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 51 tỷ đồng và đang quản lý khối tài sản có tổng giá trị 25.939 tỷ đồng.

IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Trên cơ sở đánh giá thận trọng về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh, IPA đặt mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu hợp nhất 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 560 tỷ đồng.

Đại hội cũng xem xét, thông qua các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phê duyệt. Theo đó, IPA dự kiến phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được phát hành trong năm 2026 hoặc 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với mức giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2024.

Ngoài ra, IPA cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành khoảng 10,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng được mua là người lao động tại IPA, các công ty con và công ty liên kết nhằm khuyến khích sự gắn bó và đồng hành lâu dài với doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông phương án giữ lại toàn bộ 373,2 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối để tái đầu tư, đồng thời không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Theo doanh nghiệp, phương án này nhằm tập trung nguồn lực củng cố vốn chủ sở hữu, đầu tư cho giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy thương mại hóa nền tảng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái và hướng tới gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Thu Hương
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