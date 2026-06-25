Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thay đổi tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu PC1H2227001 và PC1H2227002 theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Rox Energy 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp đã công bố chậm nhiều báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và các báo cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với trái chủ trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bị xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ mã NRCCH2125001 không đúng mục đích đã công bố với nhà đầu tư. Theo kết luận của cơ quan thanh tra, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 10,1 tỷ đồng cho các hoạt động thường xuyên thay vì thanh toán các khoản vay theo phương án phát hành đã được phê duyệt.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nam Rạch Chiếc còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi chứng khoán đã phát hành, hoàn trả tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cho nhà đầu tư kèm theo lãi phát sinh theo quy định.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Technical bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với nhiều báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2023 - 2025. Doanh nghiệp này cũng bị xác định công bố thông tin không đúng thời hạn đối với hàng loạt báo cáo và thông tin liên quan đến các đợt phát hành, thanh toán và mua lại trái phiếu trước hạn./.