Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình qua Lễ hội Vì Hòa bình 2026

Tiếp nối thành công của lần đầu tiên tổ chức vào năm 2024, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, sự kiện nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình, tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đại diện ban tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại buổi họp báo. Ảnh: LV

Lễ hội cũng là dịp tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc; giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, đồng thời tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động cộng đồng mang thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển. Các chương trình được xây dựng theo hướng trang trọng, hiện đại, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc “Lễ hội Vì Hòa bình”, ngày 4/7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Chương trình Khai mạc Lễ hội sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế đến từ các nước, các địa phương nước có quan hệ truyền thống, đặc biệt nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Quảng Trị, với số lượng đại biểu trên 1000 người. Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ kết hợp sân khấu âm nhạc và thực cảnh đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai bờ Bắc - Nam sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Theo ban tổ chức, đây là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, không chỉ tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các thế hệ đi trước mà còn khẳng định nội lực, khát vọng phát triển của vùng đất Quảng Trị anh hùng.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là sự hưởng ứng và đóng góp thiết thực của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ mai sau.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, lễ hội là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và tri ân lịch sử trong khuôn khổ lễ hội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông nhấn mạnh: “Việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển”.

Thông qua lễ hội, Quảng Trị tiếp tục khẳng định vị thế là “điểm hẹn của hòa bình”, nơi ký ức lịch sử được trân trọng và tương lai được kiến tạo bằng tinh thần đoàn kết, hữu nghị và phát triển bền vững.