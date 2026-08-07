Xã hội

EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
22:22 | 07/08/2026
(TBTCO) - Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" với nguồn viện trợ 20 triệu EUR sẽ được triển khai giai đoạn 2026 - 2030 tại 5 tỉnh có diện tích rừng lớn, tập trung bảo tồn và phục hồi rừng, phát triển chuỗi giá trị lâm sản bền vững, đồng thời tăng cường quản trị ngành và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Sáng 7/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức khởi động dự án “Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu”, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong phát triển lâm nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án do EU và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ, với tổng vốn viện trợ 20 triệu EUR. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) là đơn vị triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 tại 5 địa phương gồm Sơn La, Điện Biên, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và phát triển các chuỗi giá trị lâm nghiệp theo hướng bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho người dân sống phụ thuộc vào rừng.

Theo kế hoạch, dự án tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên; phát triển các chuỗi giá trị lâm nghiệp thân thiện với môi trường, bảo đảm sự tham gia bình đẳng của các bên liên quan; đồng thời nâng cao năng lực quản lý và hoàn thiện khung pháp lý để nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Một điểm nhấn của dự án là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên rừng và hỗ trợ các mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Nguồn viện trợ 20 triệu EUR cũng được triển khai song song với Dự án MEPA do Chính phủ Đức tài trợ ODA trị giá 7,5 triệu EUR, hình thành gói hỗ trợ tổng thể cho lĩnh vực lâm nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái tại Việt Nam.

EU tài trợ 20 triệu EUR thúc đẩy chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh tại Việt Nam
Quang cảnh hội nghị khởi động dự án.

Phát biểu tại hội nghị khởi động dự án, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo cho biết, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - EU ngày càng mở rộng, trong đó kinh tế xanh và chuỗi cung ứng xanh trở thành những lĩnh vực ưu tiên. Trong ngành lâm nghiệp, EU đã đồng hành với Việt Nam thông qua nhiều chương trình về quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm mất rừng.

Đáng chú ý, dự án được triển khai trong bối cảnh Việt Nam và EU tiếp tục thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT và phối hợp triển khai Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng gỗ và lâm sản hợp pháp, không gây mất rừng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường châu Âu.

Theo ông Trần Quang Bảo, ngành lâm nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và hấp thụ các-bon, mà còn tạo sinh kế cho hàng triệu hộ dân. Vì vậy, các kết quả của dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị rừng, thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, nhất là tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Đại diện EU, bà Kristina Buende - Trưởng ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh, rừng Việt Nam có vai trò đặc biệt trong bảo vệ nguồn nước, lưu giữ các-bon, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho khoảng 25 triệu người dân. Theo bà Kristina Buende, thông qua cách tiếp cận “Team Europe”, EU và các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong bảo tồn, phục hồi rừng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp, có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, ông Michael Lehmann - Phó Trưởng ban Hợp tác Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị rừng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển các chuỗi giá trị lâm nghiệp bền vững, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của ngành lâm nghiệp.

Hiện nay, Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam tập trung triển khai nhiều chương trình hợp tác về lâm nghiệp, nổi bật là Việt Nam và EU đã ký Hiệp định đối tác tình nguyện VPA/FLEGT có hiệu lực từ năm 2019, tập trung vào quản trị rừng và thương mại lâm sản hợp pháp, bền vững. Hai bên đẩy mạnh thực thi quy định chống mất rừng của EU (EUDR) cam kết sản xuất không gây mất rừng, thực hiện quản lý rừng bền vững. EU tiếp tục là thị trường quan trọng của Việt Nam về xuất khẩu lâm sản.
Diệu Hoa
Từ khóa:
eu tài trợ chuỗi giá trị lâm nghiệp xanh việt nam

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