Thị trường

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
16:48 | 03/08/2026
(TBTCO) - Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/8, trong 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD.
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Cục Thống kê cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 7 tháng năm 2026.

Trong tháng 7/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%.

Mặc dù hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 20,52 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đầu tư trong nước đang gia tăng.

Về hoạt động xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, trong đó khu vực trong nước đạt 10,27 tỷ USD, tăng 2,7% và khu vực FDI đạt 42,81 tỷ USD, tăng 5%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tháng 7 tăng 25% (khu vực trong nước tăng 14% và khu vực FDI tăng 27,9%).

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63,64 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng kim ngạch, khu vực FDI đạt 255,89 tỷ USD, chiếm 80,1%.

Trong 7 tháng qua, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu, bao gồm 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghiệp chế biến với trị giá 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1%, tiếp theo là nhóm hàng nông, lâm sản đạt 22,79 tỷ USD, thủy sản đạt 6,86 tỷ USD và nhiên liệu, khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD hàng hóa trong 7 tháng đầu năm
Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD hàng hóa trong 7 tháng đầu năm. Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 13,8 tỷ USD, giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,87 tỷ USD, tăng 9,3%.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 92,14 tỷ USD, tăng 24,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2%.

Cả nước có 40 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch nhập khẩu; trong đó có 2 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 52,0%.

Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 319,95 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 56,9%; nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 37,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 20,1 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 104,7 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 138,6 tỷ USD.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 91,4 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU đạt 26,6 tỷ USD, tăng 19,9%; xuất siêu sang Nhật Bản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,5%. Ngược lại, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 93 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,4 tỷ USD, tăng 86,9%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 45,8%.
Diệu Hoa
Từ khóa:
việt nam nhập siêu hàng hóa

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