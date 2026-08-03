Ngày 3/8: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng gần 1.000 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê nhân xô trong nước kết thúc tuần giao dịch ở mức 96.200 - 97.000 đồng/kg, tăng 900 - 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức tăng mạnh nhất khi tăng 1.000 đồng/kg, lên 97.000 đồng/kg, đồng thời giữ vị trí có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 900 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức 96.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 900 đồng/kg, lên 96.200 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, mặt bằng giá cà phê nội địa đã lấy lại đà tăng sau những phiên điều chỉnh mạnh trước đó, bám sát diễn biến tích cực của thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến chuyển khởi sắc trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 đóng cửa ở mức 3.782 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn (0,8%) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 37 USD/tấn (1%), lên 3.775 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn đáng kể. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 18,3 US cent/pound (5,8%), đạt 332,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 16,6 US cent/pound (5,6%), lên 314,65 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ sau chuỗi phiên tăng

Giá tiêu hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 3/8 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, sau nhiều ngày duy trì ở vùng giá cao. Hiện giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với mức 140.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng được các thương lái thu mua ở mức 138.000 đồng/kg.

Mặc dù giảm nhưng nhìn chung thị trường vẫn duy trì mặt bằng giá khá cao so với nhiều tháng trước.

Tính chung cả tuần, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai vẫn tăng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giữ ổn định, trong khi Đắk Nông (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về giá thu mua.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới tuần qua nhìn chung khá ổn định, chỉ ghi nhận biến động tại một số mặt hàng của Indonesia và Việt Nam.

Đối với tiêu đen, giá xuất khẩu của Indonesia giảm 63 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 6.760 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác hầu như không thay đổi.

Brazil tiếp tục chào bán tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt. Malaysia duy trì mức 9.300 USD/tấn, cao nhất thị trường.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục giữ ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 87 USD/tấn, xuống còn 9.317 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 100 USD/tấn, đạt 8.350 USD/tấn, phản ánh nhu cầu đối với dòng sản phẩm chế biến vẫn khá tích cực.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục giữ nguyên giá tiêu trắng ở mức 12.200 USD/tấn trong suốt tuần qua./.