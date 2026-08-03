Giá vàng hôm nay ngày 3/8: Vàng thế giới neo quanh 4.041 USD/ounce, vàng trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.041 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi ngang, đưa mức chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới lên khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Dù vẫn dao động dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce, thị trường vàng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực về mặt tâm lý. Nhiều chuyên gia cho rằng mốc 4.000 USD/ounce ngày càng được xem là vùng hỗ trợ quan trọng và là mức giá hấp dẫn đối với nhà đầu tư, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Jeff Sarti - Giám đốc điều hành Morton Wealth, nhận định việc giá vàng duy trì ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce cho thấy thị trường không còn quá lo ngại trước những thông điệp cứng rắn từ Fed. Theo ông, quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần đây phản ánh Fed chưa muốn tiếp tục thắt chặt chính sách và nếu có tăng lãi suất trong thời gian tới thì mức tăng cũng sẽ không lớn.

Ông Sarti cũng cho rằng lãi suất thực khó có khả năng tăng đủ mạnh để tạo thêm áp lực bán đối với kim loại quý trong bối cảnh hiện nay.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ông Carsten Fritsch - Chuyên gia phân tích hàng hóa của Commerzbank, cho biết dù Fed chưa điều chỉnh lãi suất, thị trường vẫn đang tính đến khả năng cơ quan này có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu từ Fed, đặc biệt là kỳ vọng về lãi suất trong tháng 9, báo cáo việc làm của Mỹ, diễn biến các chỉ số kỳ vọng lạm phát cũng như những rủi ro địa chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Đây được đánh giá là những yếu tố có thể chi phối xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 2/8, giá vàng trong nước không ghi nhận thay đổi về giá so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt niêm yết giá mua vào 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch 137 - 141 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết 136 - 141 triệu đồng/lượng.