Thị trường

Giá dầu thế giới trong tuần quay đầu giảm

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:11 | 02/08/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới trong tuần quay đầu giảm, dầu thô WTI giảm xuống còn 84,67 USD/thùng, tương ứng giảm 0,56% so với cuối tuần trước, dầu Brent giảm xuống còn 90,12 USD/thùng, tương ứng giảm khoảng 6,88%.
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Cụ thể, dầu thô WTI từ 85,15 USD/thùng vào cuối tuần trước giảm xuống còn 84,67 USD/thùng vào cuối tuần này. Tính chung trong tuần, giá dầu WTI giảm 0,48 USD/thùng, tương ứng giảm 0,56% so với cuối tuần trước.

Dầu Brent giảm từ 96,78 USD/thùng vào cuối tuần trước xuống còn 90,12 USD/thùng vào cuối tuần này. Tính chung trong tuần, giá dầu Brent giảm 6,66 USD/thùng, tương ứng giảm khoảng 6,88% so với cuối tuần trước.

Giá dầu thế giới tuần này biến động mạnh trước những diễn biến mới liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông. Trong những phiên đầu tuần, giá dầu giảm sâu xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao có thể giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sớm được nối lại.

Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài khi những rủi ro đối với nguồn cung vẫn hiện hữu. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ vẫn gây gián đoạn hoạt động hàng hải.

Bên cạnh đó, nguy cơ mất an toàn tại eo biển Bab el-Mandeb - tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden - tiếp tục gia tăng, đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia và dòng chảy thương mại quốc tế.

Giá dầu cũng nhận được lực hỗ trợ từ thông tin OPEC+ nhiều khả năng sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2026, sau khi hoàn tất lộ trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm tự nguyện trước đó.

Đối với thị trường trong nước, giá xăng dầu đã được liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; với dầu diesel là 1.000 đồng/lít; với dầu mazut là 500 đồng/kg.
Văn Nam
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