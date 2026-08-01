EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

Gần một nửa kim ngạch thương mại song phương ba thập kỷ đến từ 6 năm EVFTA

Theo số liệu chính thức từ Cục Hải quan và Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU đã vượt 900 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1/1995 đến tháng 6/2026. Đáng chú ý, có tới 383,8 tỷ USD, tương đương 42,6% tổng kim ngạch của suốt ba thập kỷ, được tạo ra chỉ trong 6 năm sau khi EVFTA chính thức đi vào thực tiễn từ tháng 8 năm 2020.

Nhà máy tách khí của Tập đoàn Messer (Đức) tại Quảng Ngãi. Ảnh: LV

Số liệu kinh tế từ nửa đầu năm 2026 cho thấy kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - EU đã chạm mốc 41,4 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất siêu 31,8 tỷ USD và nhập khẩu 9,7 tỷ USD từ châu Âu, mang về khoản thặng dư thương mại khổng lồ lên tới 22 tỷ USD chỉ trong 6 tháng. Đáng chú ý, con số thặng dư nửa đầu năm nay thậm chí còn vượt qua cả mức thặng dư của cả năm 2019 (21,7 tỷ USD) – thời điểm trước khi Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Sau 6 năm, giá trị thương mại của EVFTA thể hiện rõ qua mức độ tích cực mà các doanh nghiệp châu Âu hoạch định chiến lược hoạt động tại Việt Nam. Theo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II/2026 của EuroCham, 55% doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát hiện coi Việt Nam là trung tâm hoạt động cốt lõi hoặc địa bàn tăng trưởng trọng điểm, trong khi 22% khác xác định Việt Nam là một cấu phần quan trọng trong mạng lưới khu vực của họ. Việt Nam đã nâng tầm vị thế để trở thành nền tảng cạnh tranh cho chiến lược mở rộng dài hạn tại châu Á.

Trong số các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tích cực tham gia thương mại song phương, một nửa nhận được lợi ích trực tiếp từ các ưu đãi thuế quan của EVFTA. Hơn nữa, 33% áp dụng thuế suất ưu đãi cho ít nhất 1/5 tổng kim ngạch thương mại của họ, và gần 20% áp dụng cho hơn một nửa dòng lưu chuyển thương mại.

Đáng chú ý, 2/3 (66%) số doanh nghiệp này báo cáo những khoản tiết kiệm tài chính có thể đo lường được. Phần lớn đạt mức tiết kiệm từ 5 - 15%, trong khi 11% ghi nhận mức tiết kiệm vượt trên 30%. Những kết quả thống kê này cũng được phản ánh trong các trải nghiệm vận hành thực tế.

Một nhà nhập khẩu châu Âu tham gia khảo sát BCI cho biết, hơn 80% hoạt động thương mại EU - Việt Nam của công ty họ hiện đang thụ hưởng các ưu đãi thuế quan từ EVFTA. Mặc dù các khoản tiết kiệm mang lại chỉ cải thiện phần nào biên lợi nhuận, giá trị lớn hơn lại nằm ở khía cạnh khác: chi phí nhập khẩu thấp hơn đã giúp công ty giảm giá bán từ 5 - 15%, qua đó gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm tại thị trường Việt Nam đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng.

Chia sẻ về những kết quả này, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert phân tích, gần một nửa tổng kim ngạch thương mại ba thập kỷ qua giữa EU và Việt Nam diễn ra dưới khuôn khổ của EVFTA. Điều đó cho thấy sự gia tăng nhanh chóng của tốc độ hội nhập thương mại ngay khi các rào cản tiếp cận thị trường được tháo gỡ.

Ông nhấn mạnh: “Sáu năm trước, EVFTA mới chỉ là một cam kết chính trị đầy tham vọng. Ngày nay, tác động của nó đã hiện hữu và đo lường được: hiệp định đã tái định hình dòng chảy thương mại, bồi đắp niềm tin kinh doanh và đưa Việt Nam trở thành một trong những ‘neo kinh tế’ quan trọng hàng đầu của châu Âu tại châu Á”.

EU hoàn tất tự do hóa thương mại cho hàng hóa Việt Nam

Bước sang năm thứ 7, Hiệp định EVFTA chạm đến một cột mốc thuế quan vô cùng ý nghĩa: EU chính thức hoàn tất lộ trình tự do hóa thương mại, mở rộng cánh cửa miễn thuế cho 99% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Trên thực tế, phần lớn hàng hóa của Việt Nam đã và đang thâm nhập thị trường EU dưới các mức thuế ưu đãi khoảng 80%, và cú hích xóa bỏ hoàn toàn thuế quan lần này sẽ tối đa hóa cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nước nhà.

Về phía Việt Nam, tiến trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa EU sẽ tiếp tục được triển khai theo lộ trình trong 4 năm tới và hoàn thành vào năm 2030 (tròn 10 năm EVFTA).

Theo Phó Chủ tịch EuroCham Jean-Jacques Bouflet, EVFTA đã thiết lập một hệ sinh thái kinh tế mang tính bổ trợ sâu sắc, nơi mỗi bên đều tối ưu hóa sức mạnh nội tại để vươn lên. Dù vậy, dư địa để hợp tác sâu rộng hơn nữa vẫn còn rất lớn.

Ông Jean-Jacques Bouflet khuyến khích Việt Nam tăng cường nhập khẩu các giải pháp công nghệ giá trị cao từ châu Âu nhằm phục vụ chiến lược hiện đại hóa công nghiệp và làm chủ chuỗi giá trị sản xuất. Việc đón nhận nhiều hơn các công nghệ giá trị cao từ châu Âu không chỉ giúp cân bằng lại cán cân thương mại song phương, mà còn là bệ phóng vững chắc giúp nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của Việt Nam, đưa nền công nghiệp nước nhà tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn về vai trò của Việt Nam trong không gian khu vực rộng lớn hơn, Chủ tịch Eurocham nhấn mạnh, sau khi quan hệ EU - Việt Nam được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026, EVFTA chính là nền tảng vững chắc cho một kỷ nguyên ngoại giao kinh tế hoàn toàn mới. Di sản của hiệp định không chỉ được đo lường bằng kim ngạch thương mại, mà còn bằng những tiền lệ mà nó thiết lập.

“Bằng cách chứng minh rằng một hiệp định thương mại đầy tham vọng giữa châu Âu và một nền kinh tế mới nổi tại châu Á có thể mang lại tăng trưởng thực chất, EVFTA cung cấp một mô hình tham chiếu mạnh mẽ cho các mối quan hệ đối tác cấp khu vực và xuyên quốc gia. Việt Nam đang tích cực mở đường cho tiến trình hợp tác sâu rộng hơn giữa khối EU và ASEAN, nuôi dưỡng niềm tin cần thiết để nâng tầm quan hệ từ các đối tác thương mại trở thành những cộng sự không thể thiếu trong một nền kinh tế toàn cầu đầy bất định” – ông Bruno Jaspaert khẳng định./.