Việt Nam - Thụy Sỹ mở rộng cơ hội hợp tác tài chính và công nghệ cao

Tọa đàm thu hút đông đảo đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty tài chính, công nghệ của Thụy Sỹ và châu Âu như Tập đoàn Bowman & Fitzhugh, Ngân hàng bang Zurich, Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thụy Sỹ (S-GE) với mạng lưới hoạt động toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì tọa đàm “Cơ hội kinh doanh mới trong kỷ nguyên hợp tác tài chính và công nghệ cao”. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN tại Thụy Sỹ

Kêu gọi nhà đầu tư Thụy Sỹ tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức phiên tọa đàm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026) và vừa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sỹ là thành viên.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động tại Việt Nam, Phó Thủ tướng khuyến khích các tập đoàn tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ Thụy Sỹ tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN tại Thụy Sỹ

Tại tọa đàm, các nhà đầu tư Thụy Sỹ và châu Âu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đặc biệt đánh giá cao quyết định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đối với nhiều nội dung như chính sách về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; tiềm năng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, trong phát triển dịch vụ tài chính, bảo hiểm và hạ tầng số; định hướng phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán.

Nhiều đại biểu quan tâm tới chính sách thuế, cơ chế thu hút đầu tư, vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong việc kết nối với hệ sinh thái tài chính toàn cầu, cũng như khả năng phát triển các công cụ huy động vốn dài hạn, trong đó có mô hình quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITS).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ về định hướng, ưu tiên và cơ chế, chính sách của Việt Nam. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN tại Thụy Sỹ

Chia sẻ về các nội dung được nhà đầu tư quan tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã nêu rõ định hướng, ưu tiên và cơ chế, chính sách của Việt Nam trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán và thu hút đầu tư nước ngoài.

Những nội dung trao đổi tại tọa đàm cho thấy sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thụy Sỹ và châu Âu đối với thị trường Việt Nam, trong đó có việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế.

Việt Nam coi trọng vai trò và đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sỹ

Cũng trong chiều ngày 28/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp bà Monica Rubiolo - thành viên Hội đồng Quản trị cùng các thành viên lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sỹ Economiesuisse.

Tại buổi tiếp, bà Monica Rubiolo bày tỏ vinh dự được gặp Phó Thủ tướng và trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Thụy Sỹ và Việt Nam. Bà đánh giá, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Bà Monica Rubiolo cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sỹ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, AI, đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Thụy Sỹ trong phát triển trung tâm tài chính dựa trên hệ sinh thái minh bạch, quản trị tốt và khung pháp lý ổn định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò và sự đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp Thụy Sỹ đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ghi nhận những ý kiến chia sẻ của Hiệp hội, Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội khuyến khích các thành viên tiếp tục tham gia các dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ.

Huy động trí thức kiều bào đồng hành cùng phát triển đất nước

Trong chiều 28/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức, kiều bào người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Thụy Sỹ. Tham dự cuộc gặp có đại diện chuyên gia người Việt đang làm việc tại nhiều định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Rothschild & Co Bank, Zurich Insurance, Adobe, Avaloq, Climeworks, Energy Infrastructure Partners cùng một số viện nghiên cứu, công ty tư vấn và hãng luật của Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gặp mặt các chuyên gia, trí thức, kiều bào người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Thụy Sỹ. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN tại Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp, chia sẻ tâm huyết của các chuyên gia, đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có các lĩnh vực mới như tài chính số, tài sản số, fintech nhằm tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước tham gia đóng góp.

Đại diện các chuyên gia, trí thức cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian lắng nghe, trao đổi và ghi nhận các ý kiến đóng góp; đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước.

Các chuyên gia, trí thức kiều bào đã đề xuất nhiều ý kiến đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, phát triển bền vững và mong muốn có các cơ chế, kênh trao đổi thường xuyên hơn với các cơ quan trong nước để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có thể dự báo để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và cơ quan liên quan, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ, tiếp tục phát huy vai trò kết nối, xây dựng mạng lưới, cơ sở dữ liệu chuyên gia người Việt Nam tại Thụy Sỹ theo từng lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình phát triển của đất nước./.