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Ngày 2/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

06:22 | 02/08/2026
Giá cao su hôm nay (2/8) trên các sàn giao dịch châu Á xu hướng tăng chiếm ưu thế nhưng chưa đồng đều giữa các sàn. Sàn OSE duy trì sắc xanh trên toàn bộ các kỳ hạn, trong khi sàn SGX ghi nhận lực tăng nổi bật ở hợp đồng TSR20 tháng 8, lên 225 Cent/kg, tăng 4,02%. Trái lại, SHFE tiếp tục giằng co khi các hợp đồng tăng, giảm xen kẽ, cho thấy lực mua ngắn hạn đang cải thiện nhưng tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường cao su tự nhiên.
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Ngày 2/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng
Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch châu Á xu hướng tăng chiếm ưu thế. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 0,1 Yên (0,02%) lên 426,4 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 1,7 Yên, tương đương 0,41%, lên 419,6 Yên (2,62 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 bình ổn mức 89 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 90 Nhân dân tệ (0,55%) lên 16.435 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 16.425 CNY/tấn, giảm 0,21%

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất giảm 335 Nhân dân tệ, tương đương 2,59%, còn 12.595 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8 trên sàn SGX ở mức 225,00 Cent/kg, tăng 4,02%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 212,50 Cent/kg, tăng 0,57%

Nhìn chung, giá cao su thế giới đang phát đi tín hiệu tích cực hơn khi trên sàn OSE SGX đồng loạt tăng. Tuy nhiên, sự phân hóa trên SHFE cho thấy đà phục hồi chưa lan tỏa toàn diện. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động theo hướng thăm dò, với lực tăng tập trung chủ yếu ở các hợp đồng giao gần.

Giá cao su trong nước

Thị trường cao su trong nước tiếp tục duy trì ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh giá thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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