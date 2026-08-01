Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Kiểm tra thực địa chiều ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, huy động tối đa nguồn lực thi công, bảo đảm hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình.

Theo báo cáo của UBND phường Tây Hồ, Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có quy mô khoảng 21,3ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai cụm Nhà hát Ngọc Trai và bãi đỗ xe với 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Đến nay, 56 trường hợp đã hoàn thành bồi thường, thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao cho chủ đầu tư. Thêm 70 trường hợp đã được phê duyệt phương án trong tháng 7/2026, dự kiến bàn giao khoảng 1,6ha trong tháng 8.

Ở giai đoạn 2, dự án liên quan đến 260 trường hợp thu hồi đất. Cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra hiện trạng, phê duyệt 19 phương án và đang tiếp tục xác nhận nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường để hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nghe báo cáo tiến độ của các dự án. Ảnh: Quang Thái

Theo UBND phường Tây Hồ, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn kiến nghị nâng mức bồi thường, hỗ trợ và được bố trí tái định cư bằng đất. Địa phương cũng đề xuất thành phố xem xét hỗ trợ đối với các công trình hình thành trước ngày 1/7/2014 và chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp.

Cùng với dự án Nhà hát Ngọc Trai, tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 553 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chiều dài khoảng 1,26km, kết nối khu biệt thự Tây Hồ với đường Xuân Diệu. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đối với 184 trường hợp đã hoàn thành, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 338,5 tỷ đồng.

Sau hơn một năm thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô, đang hoàn thiện nền đường tại một số đoạn và dự kiến hoàn thành thảm mặt đường trong đầu tháng 8. Các nhà thầu tiếp tục thi công vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2026.

Kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của hai dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật và cảnh quan mới của khu vực Hồ Tây, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Nhấn mạnh đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu vực Hồ Tây và thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND phường Tây Hồ cùng các đơn vị thi công tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó. Đồng thời, phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan, tuổi thọ công trình; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong suốt quá trình thi công.