Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Diễn biến đi ngang xuất hiện sau phiên giảm mạnh ngày 31/7. Vì vậy, mức giảm 1.700 - 1.800 đồng/kg là biến động đã được phản ánh vào bảng giá hiện tại, không phải mức giảm phát sinh thêm trong sáng 1/8.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu bảng giá với 96.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 96.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 96.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg. Mặt bằng giá giữa các vùng nguyên liệu vẫn tương đối sát nhau, chưa xuất hiện sự phân hóa lớn.

Sau khi từng tiến gần mốc 100.000 đồng/kg, thị trường đã lùi xuống vùng 96.000 - 96.800 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức giá đáng chú ý và tiếp tục nhận được sự quan tâm của người trồng, đại lý và doanh nghiệp thu mua.

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/8/2026.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến động trái chiều trên hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,19%, tương đương 7 USD/tấn, lên mức 3.780 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 0,32%, tương đương 12 USD/tấn, đạt 3.761 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 0,84%, tương ứng 2,75 US cent/pound, xuống còn 323,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,28%, tương đương 0,85 US cent/pound, đạt 307,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 1/8 cho thấy, giá tiêu hôm nay tiếp tục không biến động tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Đây là phiên đi ngang thứ hai liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới.

Hiện giá thu mua hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Đứng sau là Đắk Lắk với 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tiếp tục được thu mua phổ biến ở mức 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng chưa thay đổi. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 6.823 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá với mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ nguyên mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.