Thị trường

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

06:51 | 01/08/2026
Giá cà phê hôm nay (1/8) tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đi ngang. Giá thu mua trung bình hiện ở mức 96.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục ổn định tại cả thị trường trong nước và thế giới.
aa
giacaphe_1785492365.webp
Giá cà phê hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Diễn biến đi ngang xuất hiện sau phiên giảm mạnh ngày 31/7. Vì vậy, mức giảm 1.700 - 1.800 đồng/kg là biến động đã được phản ánh vào bảng giá hiện tại, không phải mức giảm phát sinh thêm trong sáng 1/8.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu bảng giá với 96.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 96.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 96.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg. Mặt bằng giá giữa các vùng nguyên liệu vẫn tương đối sát nhau, chưa xuất hiện sự phân hóa lớn.

Sau khi từng tiến gần mốc 100.000 đồng/kg, thị trường đã lùi xuống vùng 96.000 - 96.800 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức giá đáng chú ý và tiếp tục nhận được sự quan tâm của người trồng, đại lý và doanh nghiệp thu mua.

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/8/2026.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến động trái chiều trên hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,19%, tương đương 7 USD/tấn, lên mức 3.780 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 0,32%, tương đương 12 USD/tấn, đạt 3.761 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 0,84%, tương ứng 2,75 US cent/pound, xuống còn 323,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,28%, tương đương 0,85 US cent/pound, đạt 307,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang

giatieu_1785492365.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 1/8 cho thấy, giá tiêu hôm nay tiếp tục không biến động tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Đây là phiên đi ngang thứ hai liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới.

Hiện giá thu mua hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Đứng sau là Đắk Lắk với 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tiếp tục được thu mua phổ biến ở mức 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng chưa thay đổi. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được chào bán ở mức 6.823 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu về giá với mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ nguyên mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 29/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Hoàn thiện chế tài xử phạt để bảo đảm kỷ cương thị trường tài sản mã hóa

Hoàn thiện chế tài xử phạt để bảo đảm kỷ cương thị trường tài sản mã hóa

Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 31/7: Thanh khoản hạ nhiệt, sắc đỏ trở lại trên thị trường

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Bình và Nghệ An của Ngân hàng MBV

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thái Bình và Nghệ An của Ngân hàng MBV

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 22% GRDP, kêu gọi doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Khối ngoại chi hơn 270 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietcombank sau kết quả kinh doanh bứt tốc

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Đọc thêm

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

(TBTCO) - Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý II/2026, tạo thêm sức ép lên chi phí xây dựng khi nhu cầu từ thị trường và đầu tư công đồng loạt tăng mạnh. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý cần có giải pháp quyết liệt để bình ổn giá vật liệu xây dựng.
Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI về dưới 83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 85,98 USD/thùng. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng các tuyến hàng hải chiến lược có thể sớm được khơi thông.
Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/7) diễn biến trái chiều. Trong khi các thương hiệu bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp đà tăng. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế lại đảo chiều giảm 0,48% so với hôm qua.
Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (31/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam tạm thời chững lại sau chuỗi phiên lao dốc liên tiếp.
Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Giá lúa gạo hôm nay (31/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, trong đó một số chủng loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi tiếp tục giữ ổn định.
Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (31/7) tiếp tục chịu áp lực giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á do nguồn cung nguyên liệu tại Thái Lan cải thiện và giá cao su tổng hợp suy yếu gây sức ép lên thị trường. Trái ngược với diễn biến trên thị trường thế giới, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì ổn định.
Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng, mở thêm thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu mặt hàng này mà không phải đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật bổ sung hay điều kiện nhập khẩu đặc biệt.
Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

Quảng Ninh hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2026

(TBTCO) - Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy khu vực doanh nghiệp tại Quảng Ninh tiếp tục mở rộng cả về số lượng và quy mô lao động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn buôn lậu thuốc lá

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Đà Nẵng rộng mở dư địa thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Nghị quyết số 21: Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trở lại sau 2 tuần giảm liên tiếp

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Sửa Luật Nhà ở: Bổ sung quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư