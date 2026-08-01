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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ

Thu Hương

Thu Hương

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06:50 | 01/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 60 USD/ounce, lùi về 4.043 USD/ounce. Trong nước, giá vàng giảm nhẹ so với phiên trước, đưa giá vàng miếng xuống mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.043 USD/ounce, giảm gần 60 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở vùng cao và giá dầu tăng. Những yếu tố này đã lấn át tác động tích cực từ số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt được công bố trước đó một ngày.

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước giảm nhẹ
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong suốt phiên giao dịch, giá vàng vẫn trụ vững trên mốc 4.000 USD/ounce nhưng chưa thể lấy lại vùng 4.101 USD/ounce đạt được ở phiên trước, đồng thời cũng chưa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật ngắn hạn 4.114 USD/ounce.

Sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng loạt dữ liệu kinh tế và chỉ số niềm tin tiêu dùng được công bố trong những ngày tiếp theo, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Bối cảnh hiện tại tiếp tục chưa tạo động lực đủ mạnh để giá vàng bứt phá.

Tại cuộc họp vừa qua, Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,50 - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9-3. Đáng chú ý, có ba thành viên ủng hộ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, cho thấy khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 9 vẫn chưa được loại trừ.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn dao động quanh mức 4,7%, tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi duy trì ở mức cao, bất chấp lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới kỳ vọng về chính sách của Fed trong cuộc họp tháng 9, đồng thời theo dõi diễn biến giá năng lượng trước những căng thẳng tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ cũng như các phát biểu sắp tới của các quan chức Fed.

Xét về kỹ thuật, nếu giá vàng vượt và duy trì trên ngưỡng 4.101 USD/ounce, triển vọng tăng trong ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới mốc 4.049 USD/ounce, kim loại quý có thể lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 4.028 USD/ounce và 3.995 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 1/8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Đối với phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng xuống mức 137 - 141 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và vào bán ra ra, đưa giá giao dịch về mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng xuống ngưỡng 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá về mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng hiện giao dịch ở mức 136 - 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 1/8: Thế giới lùi về 4.043 USD/ounce, trong nước diễn biến trái chiều
Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 1/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 31/7, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, giá vàng miếng tăng lên mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng .

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch về mức 138 - 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng xuống ngưỡng 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 137,9 - 141,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 136,9 - 141,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 01/08/2026 11:00

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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80