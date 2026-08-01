Định giá hấp dẫn mở ra kỳ vọng hồi phục cho VN-Index trong tháng 8

Theo báo cáo đánh giá thị trường tháng 7/2026 của VFS, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh khi VN-Index giảm từ vùng 1.860 điểm xuống còn 1.735,78 điểm vào cuối tháng, tương đương mức giảm 6,68%. Mức thấp nhất trong tháng là 1.712,12 điểm.

Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Chỉ số VNMID giảm 11,64%, VNSML giảm 7,71%, trong khi VN30 giảm 5,48%, qua đó đóng vai trò nâng đỡ chỉ số chung.

Theo VFS, mặc dù thị trường đã có sự phục hồi nhất định từ vùng đáy, diễn biến nội tại vẫn cho thấy xu hướng thận trọng. Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index tiếp tục dao động trong vùng tích lũy 1.600 - 1.900 điểm. Chỉ báo RSI ở mức 44,03 và MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu cho thấy áp lực bán ngắn hạn còn hiện hữu, song chỉ số đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.700 điểm.

Đáng chú ý, sau nhịp điều chỉnh, định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn khi hệ số P/E của VN-Index lùi về khoảng 12,9 - 13 lần, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Sau nhịp điều chỉnh, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh: VFS

Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm trong tháng 7. Giá trị giao dịch bình quân giảm đáng kể so với đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và xu hướng đứng ngoài quan sát của dòng tiền cá nhân.

Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng mua ròng có chọn lọc ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu là VNM với giá trị mua ròng hơn 1.395 tỷ đồng, tiếp đến là MCH, VND, MWG, HDB, LPB và BMP.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào một số cổ phiếu bất động sản và ngân hàng như VHM, TCB, VPB, NVL và ACB.

Về thanh khoản, SHB là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường trong tháng với hơn 1,25 tỷ cổ phiếu, tiếp theo là VIX, HPG và SSI.

Theo VFS, áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong tháng tập trung ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp, với mức giảm lần lượt 17,52% và 12,99%. Trong khi đó, nhóm bất động sản và tiêu dùng thiết yếu có diễn biến tích cực hơn khi chỉ giảm khoảng 2,3 - 2,5%, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

Thanh khoản vẫn tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng và bất động sản, chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Một số nhóm ngành như hàng cá nhân và gia dụng, tài nguyên cơ bản cũng ghi nhận mức tăng mạnh về giá trị giao dịch, phản ánh sự dịch chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu.

Đánh giá về triển vọng tháng 8, báo cáo của VFS đưa ra nhận định, sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn. Cùng với đó, kết quả kinh doanh quý II/2026 khả quan của nhiều doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ cho quá trình hồi phục của thị trường.

Theo VFS, kịch bản có xác suất cao hơn là VN-Index tiếp tục vận động theo xu hướng đi ngang trong vùng 1.680 - 1.780 điểm với sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại khả năng chỉ số tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn, nếu áp lực bán gia tăng. Trong bối cảnh đó, diễn biến của dòng tiền và kết quả kinh doanh doanh nghiệp sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng thị trường trong thời gian tới./.