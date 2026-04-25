Chứng khoán

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

Tùng Linh

Tùng Linh

18:31 | 25/04/2026
(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
Chiều ngày 25/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đây là đại hội cổ đông đầu tiên TCBS tổ chức sau khi niêm yết thành công trên HOSE vào tháng 10/2025.

Tại Đại hội, lãnh đạo TCBS báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 cùng định hướng chiến lược năm tới. Năm vừa qua, doanh thu của TCBS đạt 11.217 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024 và vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, tăng 48%, vượt 23% kế hoạch.

Nối dài chuỗi ngôi vương lợi nhuận ngành chứng khoán

Với kết quả lợi nhuận đạt được, TCBS nối dài chuỗi 7 năm liên tiếp đạt lợi nhuận cao nhất ngành, vượt xa kế hoạch đề ra. Hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì ở mức cao với ROE đạt 16,7%, ROA đạt 8,4%. Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) ở mức 13,7% thấp nhất ngành, trong khi lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân sự đạt 13,2 tỷ đồng.

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá
TCBS tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần đầu tiên sau IPO - Ảnh: TCBS

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, TCBS đã được cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1.

Nền tảng tài chính của TCBS năm 2025 được củng cố sau phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Tổng tài sản đạt 80.632 tỷ đồng, tăng 51%; vốn chủ sở hữu đạt 44.100 tỷ đồng, tăng 68% so với thời điểm đầu năm. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 490%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu.

Cùng với tăng trưởng kinh doanh, lãnh đạo công ty cho biết TCBS cũng đẩy mạnh chiến lược WealthTech. Hơn 1.350 dự án công nghệ được triển khai trong năm, mở rộng hệ sinh thái AI và nâng cấp nền tảng giao dịch. Tệp khách hàng của TCBS hiện đạt hơn 1,2 triệu khách hàng.

Sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, hướng đến mô hình AI Native

Năm 2026, TCBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 26% và 18% so với năm 2025, dựa trên số liệu sau khi loại trừ khoản thu nhập phát sinh một lần vào quý IV/2025.

Trong đó, ở các mảng kinh doanh cốt lõi, công ty mở rộng hoạt động phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp, tận dụng dư địa phát triển của kênh trái phiếu trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước điều hành tín dụng theo hướng thận trọng hơn, qua đó gia tăng vai trò của kênh trái phiếu trong cung ứng vốn trung và dài hạn. Song song, TCBS duy trì tăng trưởng môi giới với chính sách miễn phí giao dịch Zero fee và cho vay ký quỹ với lãi suất cạnh tranh, đi kèm quản trị rủi ro và tối ưu cấu trúc vốn.

Đối với các mảng kinh doanh mới, theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc TCBS, công ty sẽ bắt đầu bước vào mảng tư vấn thu xếp vốn cổ phần (ECM). Mảng quản lý gia sản sẽ tập trung vào quản lý gia sản với nhiều dòng tài sản.

Theo kế hoạch, TCBS sẽ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng và cá nhân hóa, phù hợp khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng phân khúc khách hàng, bao gồm chứng chỉ quỹ (Fundmart), chiến lược đầu tư thông minh (iTracker), chứng quyền (CW). Đồng thời từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mới như tài sản mã hóa (tokenized assets) và các sản phẩm cấu trúc khác ngay khi đầu kiện pháp lý cho phép.

CEO TCBS cũng cho biết kế hoạch kinh doanh đề ra chưa bao gồm dự phóng doanh thu từ các sản phẩm mới. Với các sản phẩm mới như tài sản mã hóa, sản phẩm cấu trúc hay ECM, công ty đã chuẩn bị trước từ 1-2 năm. TCBS sẽ ưu tiên việc đưa sản phẩm ra thị trường để nhà đầu tư hiểu về sản phẩm và hầu như cũng không thu phí gì đáng kể. Cũng theo bà Hiền, mục tiêu của giai đoạn này sẽ là để thử nghiệm, giúp thị trường làm quen, từ đó TCBS học hỏi và cải tiến sản phẩm tốt hơn trước khi tính đến việc đóng góp cụ thể vào lợi nhuận.

Đối với lĩnh vực tài sản mã hoá, chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS đã chuẩn bị về mặt công nghệ và quy trình. Mục tiêu đề ra là “khi có giấy phép thì ngày hôm sau chúng ta mở kinh doanh”. TCBS xác định sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần mà là khai thác một chuỗi giá trị, bao gồm hoạt động tư vấn token hóa tài sản hay lưu ký...

TCBS dự kiến sẽ mở rộng quy mô khách hàng chất lượng cao thông qua việc khai thác sâu hệ sinh thái tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, thông qua các chương trình mở tài khoản 2 trong 1, 3 trong 1. Công ty sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp “AI Native”. Việc triển khai AI tác nhân (Agentic AI) trên toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy đổi mới sản phẩm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Tùng Linh
Từ khóa:
chuỗi giá trị Token hóa tài sản Quản lý gia sản tcbs Nguyễn Xuân Minh

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn trong giai đoạn tới, việc phát huy vai trò trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án đối tác công - tư (PPP), đang trở thành hướng đi quan trọng, nhằm mở rộng nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 24/4 giảm 26% so với hôm qua khi thị trường chuẩn bị vào tuần giao dịch với nhiều ngày nghỉ lễ.
Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

(TBTCO) - Chỉ sau 4 tháng, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu FPT, thu về hơn 11.750 tỷ đồng, chính thức vượt qua giá trị bán trong cả năm 2025.
Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

(TBTCO) - Bảo hiểm DBV hướng tới Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, với kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc chiếm 6.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng; đồng thời, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái. DBV tiếp tục giữ lại lợi nhuận, để củng cố nền tảng tài chính và phục vụ tăng trưởng dài hạn.
Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã CK: SHI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 24/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index mất hơn 17 điểm, thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.68
25/04 | +56.68 (7,165.08 +56.68 (+0.80%))
DJI -79.61
25/04 | -79.61 (49,230.71 -79.61 (-0.16%))
IXIC +398.09
25/04 | +398.09 (24,836.60 +398.09 (+1.63%))
NYA -18.19
25/04 | -18.19 (22,934.55 -18.19 (-0.08%))
XAX -111.11
25/04 | -111.11 (8,772.57 -111.11 (-1.25%))
BUK100P -8.37
25/04 | -8.37 (1,034.18 -8.37 (-0.80%))
RUT +11.90
25/04 | +11.90 (2,787.00 +11.90 (+0.43%))
VIX -0.60
25/04 | -0.60 (18.71 -0.60 (-3.11%))
FTSE -77.93
25/04 | -77.93 (10,379.08 -77.93 (-0.75%))
GDAXI -26.47
25/04 | -26.47 (24,128.98 -26.47 (-0.11%))
FCHI -69.50
25/04 | -69.50 (8,157.82 -69.50 (-0.84%))
STOXX50E -11.25
25/04 | -11.25 (5,883.48 -11.25 (-0.19%))
N100 -7.46
25/04 | -7.46 (1,803.42 -7.46 (-0.41%))
BFX -49.32
25/04 | -49.32 (5,342.71 -49.32 (-0.91%))
MOEX.ME -0.11
25/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +62.87
25/04 | +62.87 (25,978.07 +62.87 (+0.24%))
STI -21.25
25/04 | -21.25 (4,922.86 -21.25 (-0.43%))
AXJO -6.90
25/04 | -6.90 (8,786.50 -6.90 (-0.08%))
AORD -17.80
25/04 | -17.80 (9,006.40 -17.80 (-0.20%))
BSESN -999.79
25/04 | -999.79 (76,664.21 -999.79 (-1.29%))
JKSE -249.12
25/04 | -249.12 (7,129.49 -249.12 (-3.38%))
KLSE -1.36
25/04 | -1.36 (1,720.34 -1.36 (-0.08%))
NZ50 -9.99
25/04 | -9.99 (12,874.94 -9.99 (-0.08%))
KS11 -0.18
25/04 | -0.18 (6,475.63 -0.18 (-0.00%))
TWII +1,218.25
25/04 | +1,218.25 (38,932.40 +1,218.25 (+3.23%))
GSPTSE -8.82
25/04 | -8.82 (33,904.11 -8.82 (-0.03%))
BVSP -633.42
25/04 | -633.42 (190,745.02 -633.42 (-0.33%))
MXX +599.41
25/04 | +599.41 (69,230.56 +599.41 (+0.87%))
IPSA +181.42
25/04 | +181.42 (11,173.51 +181.42 (+1.65%))
MERV +8,939.00
25/04 | +8,939.00 (2,840,787.50 +8,939.00 (+0.32%))
TA125.TA -53.50
25/04 | -53.50 (4,274.55 -53.50 (-1.24%))
CASE30 +413.00
25/04 | +413.00 (52,375.40 +413.00 (+0.79%))
JN0U.JO -24.02
25/04 | -24.02 (7,060.41 -24.02 (-0.34%))
DX-Y.NYB -0.02
25/04 | -0.02 (98.51 -0.02 (-0.02%))
125904-USD-STRD -16.37
25/04 | -16.37 (2,715.02 -16.37 (-0.60%))
XDB +0.64
25/04 | +0.64 (135.32 +0.64 (+0.47%))
XDE +0.31
25/04 | +0.31 (117.17 +0.31 (+0.26%))
000001.SS -13.35
25/04 | -13.35 (4,079.90 -13.35 (-0.33%))
N225 +575.95
25/04 | +575.95 (59,716.18 +575.95 (+0.97%))
XDN +0.12
25/04 | +0.12 (62.75 +0.12 (+0.19%))
XDA +0.26
25/04 | +0.26 (71.53 +0.26 (+0.36%))