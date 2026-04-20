Tài chính

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Đức Minh

[email protected]
16:21 | 20/04/2026
(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2030.
Tham dự lễ ký có bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các đại diện đến từ UNIDO, các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh; và các đối tác phát triển.

Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam - UNIDO giai đoạn 2025 - 2028, với ngân sách dự kiến 72 triệu USD, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: chuyển đổi sang công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chính sách công nghiệp, năng lực thể chế và quan hệ đối tác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc UNIDO đã ký văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Chương trình cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt đối với các chuỗi giá trị có tiềm năng như: lúa gạo và chè, tập trung vào gia tăng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế khu vực nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia được ký kết và thực hiện vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang triển khai các hoạt động của một nhiệm kỳ mới với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hai con số và đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ ký có sự tham dự và chứng kiến của bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Chương trình Hợp tác Quốc gia là khuôn khổ hợp tác rõ ràng, phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội của Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như thúc đẩy lộ trình đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

“Chúng ta nhất trí rằng Văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia được xây dựng nhằm huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNIDO phục vụ các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thành công của Văn kiện chương trình hợp tác quốc gia không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hợp tác của các cơ quan Việt Nam và UNIDO mà còn dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của các đối tác phát triển tại Việt Nam. Sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển là hết sức quan trọng” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại lễ ký văn kiện. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của các bên, việc thực hiện văn kiện Chương trình quốc gia hợp tác giữa UNIDO và Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Chương trình Nghị sự phát triển 2030 vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc UNIDO - ông Müller cho biết UNIDO và Việt Nam đã có hơn bốn thập kỷ hợp tác chặt chẽ. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã phát triển từ những dự án riêng lẻ sang danh mục các giải pháp tích hợp, có khả năng nhân rộng, kết hợp giữa tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

Tổng Giám đốc UNIDO - ông Müller phát biểu tại lễ ký văn kiện. Ảnh: Đức Minh

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm phát triển một nền công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và bền vững tại Việt Nam. Thông qua Chương trình Hợp tác Quốc gia mới, UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và toàn diện, qua đó gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tiếp xã giao Tổng Giám đốc UNIDO - ông Müller. Ảnh: Đức Minh

Được biết, UNIDO đã phối hợp với Việt Nam triển khai hơn 170 dự án kể từ năm 1978 trong các lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạ tầng chất lượng, hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch và chuỗi cung ứng bền vững.

Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ Chương trình mới, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các chương trình, hoạt động can thiệp mang tính tổng thể, kết hợp tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

Từ khóa:
Hợp tác quốc gia công nghiệp xanh Tuần hoàn và toàn diện Việt Nam UNIDO năng lực cạnh tranh chuỗi giá trị Chương trình hợp tác

Bài liên quan

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Tăng tốc cải cách, Kho bạc Nhà nước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Dành cho bạn

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

BIDV quyết liệt tăng vốn điều lệ, nhắm mốc 100.000 tỷ đồng, phấn đấu tăng tổng tài sản 5 - 10%

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Nhiều vướng mắc khi ứng dụng công nghệ vào bữa ăn học đường

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Không có quy định đăng ký kinh doanh đối với cá nhân

Không có quy định đăng ký kinh doanh đối với cá nhân

Đọc thêm

Kho bạc Nhà nước: Chủ động huy động vốn, bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường tài chính - tiền tệ trong nước chịu nhiều áp lực, Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho ngân sách nhà nước. Kết quả quý I/2026 đã cho thấy những nỗ lực điều hành linh hoạt, bám sát thị trường của Kho bạc Nhà nước, góp phần giữ vững an toàn nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô.
Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

(TBTCO) - Nghị định số 119/2026/NĐ-CP và Định hướng huy động, quản lý và sử dụng ODA và các khoản vay ưu đãi giai đoạn 2026 - 2030 thống nhất cách hiểu và triển khai các quy định pháp lý mới, đồng thời định hình các định hướng lớn trong thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

(TBTCO) - Công tác lập và hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 đang được Kho bạc Nhà nước triển khai đúng tiến độ, đảm bảo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, các điều kiện cho kỳ báo cáo năm 2025 cũng đang được chủ động chuẩn bị, phù hợp với yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước mới.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân năm 2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam được vinh danh là một trong 5 quốc gia có thành tích xuất sắc nhất về phát triển vốn con người. Danh hiệu này khẳng định hiệu quả vượt trội trong việc quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia của Việt Nam.
Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

(TBTCO) - Khi kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định, chính sách tài khóa vẫn là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Việc đẩy mạnh đầu tư công, kết hợp với cơ cấu chi hợp lý và điều hành thận trọng sẽ giúp kích thích tổng cầu, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững mà không gây áp lực lớn lên ổn định vĩ mô.
Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai đấu thầu qua mạng mua 300.000 tấn gạo năm 2026 nhập kho dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật về đấu thầu; đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS): Thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy dài hạn

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng