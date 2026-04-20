Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Tham dự lễ ký có bà Pauline Tamesis - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các đại diện đến từ UNIDO, các Bộ: Ngoại giao, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh; và các đối tác phát triển.

Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam - UNIDO giai đoạn 2025 - 2028, với ngân sách dự kiến 72 triệu USD, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: chuyển đổi sang công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chính sách công nghiệp, năng lực thể chế và quan hệ đối tác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc UNIDO đã ký văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia.

Chương trình cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt đối với các chuỗi giá trị có tiềm năng như: lúa gạo và chè, tập trung vào gia tăng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế khu vực nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia được ký kết và thực hiện vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang triển khai các hoạt động của một nhiệm kỳ mới với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hai con số và đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Chương trình Hợp tác Quốc gia là khuôn khổ hợp tác rõ ràng, phù hợp với Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế–xã hội của Việt Nam; đồng thời góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, cũng như thúc đẩy lộ trình đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

“Chúng ta nhất trí rằng Văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia được xây dựng nhằm huy động và quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNIDO phục vụ các ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thành công của Văn kiện chương trình hợp tác quốc gia không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực hợp tác của các cơ quan Việt Nam và UNIDO mà còn dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của các đối tác phát triển tại Việt Nam. Sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển là hết sức quan trọng” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của các bên, việc thực hiện văn kiện Chương trình quốc gia hợp tác giữa UNIDO và Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Chương trình Nghị sự phát triển 2030 vì sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc UNIDO - ông Müller cho biết UNIDO và Việt Nam đã có hơn bốn thập kỷ hợp tác chặt chẽ. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã phát triển từ những dự án riêng lẻ sang danh mục các giải pháp tích hợp, có khả năng nhân rộng, kết hợp giữa tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm phát triển một nền công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh và bền vững tại Việt Nam. Thông qua Chương trình Hợp tác Quốc gia mới, UNIDO sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và toàn diện, qua đó gia tăng giá trị trong nước và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Được biết, UNIDO đã phối hợp với Việt Nam triển khai hơn 170 dự án kể từ năm 1978 trong các lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạ tầng chất lượng, hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch và chuỗi cung ứng bền vững.

Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ Chương trình mới, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng thông qua các chương trình, hoạt động can thiệp mang tính tổng thể, kết hợp tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và huy động đầu tư.