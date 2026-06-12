Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chúc mừng Đại sứ Choi Young-sam đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế - tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, trong 3 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc và Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi kiện toàn bộ máy, điều này thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của Đại sứ Choi Young-sam, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí là nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 5/2026, Hàn Quốc có 10.497 dự án đầu tư vào 19 ngành kinh tế của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 101 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Về hợp tác phát triển, Hàn Quốc là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai của Việt Nam với tổng vốn vay giai đoạn 2023 - 2030 là 4 tỷ USD, thông qua hai thỏa thuận hợp tác với Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM).

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Thông tin tại buổi tiếp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, về cơ chế đối thoại thuế và hải quan, Bộ Tài chính hoàn toàn nhất trí duy trì và nâng tầm cơ chế này để giải quyết thực chất các vướng mắc về chính sách, thủ tục thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ trưởng giao Cục Hải quan, Cục thuế phối hợp với cơ quan phía Hàn Quốc thống nhất thời gian và nội dung họp, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để tổ chức Hội nghị Đối thoại chính sách thuế, hải quan năm 2026.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Choi Young-sam cảm ơn Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã dành thời gian tiếp và chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, Đại sứ Choi Young-sam cũng cho biết, chính sách ODA mới của Hàn Quốc hiện ưu tiên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật số, văn hóa và chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Đại sứ Choi Young-sam cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Choi Young-sam khẳng định, dù trên cương vị công tác nào, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có lĩnh vực kinh tế, tài chính./.