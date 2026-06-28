Tài chính

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
16:19 | 28/06/2026
(TBTCO) - Ngày 28/6/2026, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập, quyết định cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.
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Tham dự buổi lễ, có GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Lê Xuân Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên; NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính...

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Học viện Tài chính, ngành Tài chính và tỉnh Hưng Yên.

Theo Thứ trưởng, với uy tín và thế mạnh của Học viện Tài chính, việc thành lập Phân hiệu tại Hưng Yên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo Thứ trưởng, việc thành lập Phân hiệu mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tổ chức vận hành Phân hiệu hiệu quả, sớm ổn định, phát triển đúng hướng, nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp thiết thực cho ngành Tài chính, tỉnh Hưng Yên và đất nước.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Tài chính và Phân hiệu Hưng Yên phát triển ổn định, đúng định hướng, đúng quy định và bền vững.

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Quang cảnh lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đức Minh

Với truyền thống của Học viện Tài chính, nền tảng 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cùng sự đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tin tưởng Phân hiệu Hưng Yên sẽ phát triển thành cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, đóng góp tích cực cho ngành Tài chính và đất nước.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị Học viện Tài chính, Phân hiệu Hưng Yên tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị và kinh tế.

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Tài chính, NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng thời căn cứ vào giá trị cốt lõi “Tài – Tâm – Chính” và phương châm “chất lượng - uy tín - hiệu quả - chuyên nghiệp và hiện đại” mà Học viện Tài chính đã xác định, Học viện Tài chính cam kết thực hiện toàn diện những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Phát triển nguồn nhân lực tài chính xuất sắc; đặt con người làm trung tâm của mọi quyết sách; liêm chính học thuật và trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số và hội nghiệp quốc tế.

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Giám đốc Phân hiệu, PGS. TS Nguyễn Thị Bích Điệp phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, giảng viên của Phân viện Học viện Tài chính tại Hưng Yên, Giám đốc Phân hiệu, PGS. TS Nguyễn Thị Bích Điệp hứa với Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám đốc Học viện, Ban Giám đốc Phân hiệu Hưng Yên sẽ là một tập thể đoàn kết, nhất trí cao, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao nhất; luôn lắng nghe, chia sẻ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; kết hợp hài hòa giữa yêu cầu kỷ luật, kỷ cương với sự nhân văn, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động nâng cao năng lực tư duy chiến lược, năng lực tham mưu, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng phối hợp.

- Ngày 16/4/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Ngày 4/6/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1504/QĐ- BGDĐT cho phép Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên tổ chức hoạt động.

Một số hình ảnh tại lễ công bố:

Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt Phân hiệu.
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (thứ 5, bên trái), Thứ trưởng Lê Quân (thứ 5, bên phải) chụp ảnh của Ban giám đốc Học viện Tài chính, Phân hiệu Học viện Tài chính.
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Thứ trưởng Lê Quân tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính.
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến (thứ 3, bên trái) tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính.
Công bố thành lập và ra mắt Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Đỗ Văn Trường (ngoài cùng bên trái) và Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng tặng hoa Ban Giám đốc phân hiệu.

Đức Minh
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