Tài chính

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới

Minh Đức

Minh Đức

18:06 | 11/08/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 11/8, tại Australia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. Hai Bộ trưởng đã tập trung trao đổi về các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương cũng như khu vực.
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Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia, đặc biệt là từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 3/2024), hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột quan trọng với dư địa phát triển lớn.

Thông tin về tình hình giao thương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. Ảnh: Phạm Dũng Hưng

Để duy trì đà tăng trưởng này, Bộ trưởng đề nghị Australia tiếp tục thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, sớm hiện thực hóa mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư và nâng kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia (EEES).

Việt Nam khẳng định sẵn sàng làm cầu nối cho doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN hơn 700 triệu dân, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thị trường vốn và tài chính xanh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Chính phủ Australia đã cam kết cung cấp 98,3 triệu AUD viện trợ không hoàn lại (ODA) cho Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2027; đồng thời mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Mở rộng hợp tác nông nghiệp, khoáng sản và năng lượng

Đánh giá cao thế mạnh của Australia, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị kết nối các doanh nghiệp Australia có công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, nhân rộng các mô hình thành công như dự án lúa gạo của Tập đoàn SunRice.

Về khoáng sản, Việt Nam mong muốn hợp tác trong thăm dò, khai thác và chế biến sâu các nguồn tài nguyên như đất hiếm, niken.

Về năng lượng, bên cạnh việc duy trì hợp tác nhập khẩu than, Việt Nam đề nghị hai bên mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió ngoài khơi và hạ tầng năng lượng phục vụ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng hơn 400.000 người Việt và 25.000 du học sinh tại Australia trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Australia cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam

Nhấn mạnh, quan hệ thương mại Việt Nam - Australia còn nhiều dư địa phát triển, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell cho biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng đáng kể trong những năm qua và Australia mong muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế song phương.

Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao các mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, đồng thời khẳng định, Australia mong muốn trở thành một đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi và phát triển của Việt Nam.

Đề cập đến cộng đồng người Việt tại Australia, Bộ trưởng Don Farrell cho rằng, đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và trao đổi kinh tế giữa hai nước.

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong giai đoạn mới
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quà lưu niệm tới Bộ trưởng Don Farrell. Ảnh: Phạm Dũng Hưng

Bộ trưởng Don Farrell cho biết, Australia đang triển khai các chương trình, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp Australia tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là địa bàn ưu tiên hàng đầu.

Phía Australia hoan nghênh các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và sẵn sàng thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác trong nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Về hợp tác đa phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027. Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời Bộ trưởng Don Farrell dẫn đầu đoàn Australia tới Hà Nội tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam - Australia (EPM) lần thứ 5 vào tháng 11/2026.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đóng góp thực chất vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia./.

Minh Đức
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