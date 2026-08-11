Thông tin mới nhất từ Cục Hải quan, trong quá trình tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan vừa phát hiện một lô hàng quá cảnh có nhiều dấu hiệu vi phạm, với hàng trăm nghìn sản phẩm không khai báo, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong hàng quá cảnh. Ảnh: Cục HQ

Cụ thể, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LOGICTIS TTL tại bãi kiểm tra hàng hóa Viettel Post (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan xác định có 17/20 mục hàng khai báo không phù hợp với thực tế và 5/35 mục hàng không được doanh nghiệp khai báo. Kết quả kiểm tra và làm việc với đại diện doanh nghiệp cho thấy, số hàng hóa không khai báo có nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng, nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, cơ quan Hải quan phát hiện 800.000 chiếc bật lửa bỏ túi gắn nhãn hiệu TAIYO, 220 đôi dép gắn nhãn hiệu CROCS và 50 tay nắm cửa ô tô gắn nhãn hiệu FORD. Toàn bộ số hàng trên đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Hải quan, lô hàng được vận chuyển theo loại hình quá cảnh bằng đường bộ trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Cầu Treo (Hà Tĩnh). Qua vụ việc, cơ quan chức năng nhận định, các đối tượng có dấu hiệu lợi dụng cơ chế thông thoáng đối với hàng hóa quá cảnh để không khai báo hoặc khai sai tên hàng, chủng loại nhằm che giấu hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Vụ việc tiếp tục cho thấy thủ đoạn lợi dụng loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng hóa vi phạm ngày càng tinh vi.

Cục Hải quan đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường thu thập thông tin, kiểm soát rủi ro đối với các lô hàng quá cảnh, nhất là các mặt hàng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định./.