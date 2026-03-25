Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

Lạc Nguyên
09:37 | 25/03/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
aa

Diễn biến trong quý I/2026 cho thấy kết quả thực hiện giữa các mảng công tác tại Chi cục Hải quan khu vực XIII có sự khác biệt nhất định. Trong khi xử lý vi phạm hành chính ghi nhận những kết quả tích cực thì công tác điều tra, chống buôn lậu vẫn còn dư địa để tiếp tục được thúc đẩy, nhất là ở các chỉ tiêu mang tính nền tảng.

Cụ thể, hoạt động tuần tra thực hiện 295/745 lượt, đạt 39,59% chỉ tiêu được giao. Mảng xây dựng hồ sơ nghiệp vụ chưa phát sinh hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình (0/10 hồ sơ) cũng như hồ sơ sưu tra (0/06 hồ sơ). Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu theo chiều sâu, do đó cần tiếp tục được quan tâm triển khai trong thời gian tới.

Ở khía cạnh xử lý vụ việc, Chi cục đã chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 15/24 vụ, đạt 62,5% chỉ tiêu. Hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng chưa phát sinh vụ việc (0/01 vụ). Đồng thời, chưa ghi nhận vụ việc xử lý hình sự (0/03 vụ theo chỉ tiêu), bao gồm cả khởi tố và chuyển kiến nghị khởi tố. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành, cũng như tăng cường xử lý các vụ việc nghiêm trọng, sẽ là nội dung cần được chú ý hơn trong các quý tiếp theo.

Trong công tác pháp chế và xử lý vi phạm hành chính, Chi cục ghi nhận những kết quả rõ nét. Trong quý, đã xử phạt 14 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 755,8 triệu đồng; đồng thời ấn định thuế đối với 3 vụ, với số tiền hơn 1,11 tỷ đồng. Tổng số nộp ngân sách đạt gần 1,87 tỷ đồng, qua đó góp phần đảm bảo kỷ cương quản lý và ổn định nguồn thu trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng tích cực tham gia góp ý các dự thảo quan trọng như Luật Xử lý vi phạm, Luật Hải quan (sửa đổi) và quy chế phối hợp quản lý hoạt động lữ hành phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế. Việc phối hợp với công an xã Hòa Phú để xác minh vi phạm hành chính cho thấy bước đầu có sự kết nối với lực lượng địa phương.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, từ thực tiễn trên, nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2026 được xác định theo hướng khắc phục các điểm nghẽn. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác dự báo, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn - những yếu tố then chốt để chuyển từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời, Chi cục định hướng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị và khai thác sâu dữ liệu hiện có.

Một yêu cầu đáng chú ý là nâng cao chất lượng phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trốn thuế. Đây được xem là chìa khóa để cải thiện các chỉ tiêu còn “trắng” trong quý I, đặc biệt ở lĩnh vực điều tra và xử lý hình sự./.

Từ khóa:
Chi cục Hải quan Khu vực XIII chống buôn lậu kiểm soát buôn lậu Nỗ lực xử lý vi phạm

Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Sáng 24/3, Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 cho khoảng 200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường do đơn vị quản lý.
(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, Hải quan khu vực XIV ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.466,27 triệu USD, tăng 47,84%, cùng với làn sóng doanh nghiệp quay lại. Đáng chú ý, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành điểm nóng tăng trưởng với mức bứt phá vượt trội.
