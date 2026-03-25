Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

Diễn biến trong quý I/2026 cho thấy kết quả thực hiện giữa các mảng công tác tại Chi cục Hải quan khu vực XIII có sự khác biệt nhất định. Trong khi xử lý vi phạm hành chính ghi nhận những kết quả tích cực thì công tác điều tra, chống buôn lậu vẫn còn dư địa để tiếp tục được thúc đẩy, nhất là ở các chỉ tiêu mang tính nền tảng.

Cụ thể, hoạt động tuần tra thực hiện 295/745 lượt, đạt 39,59% chỉ tiêu được giao. Mảng xây dựng hồ sơ nghiệp vụ chưa phát sinh hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình (0/10 hồ sơ) cũng như hồ sơ sưu tra (0/06 hồ sơ). Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu theo chiều sâu, do đó cần tiếp tục được quan tâm triển khai trong thời gian tới.

Ở khía cạnh xử lý vụ việc, Chi cục đã chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý hành chính 15/24 vụ, đạt 62,5% chỉ tiêu. Hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng chưa phát sinh vụ việc (0/01 vụ). Đồng thời, chưa ghi nhận vụ việc xử lý hình sự (0/03 vụ theo chỉ tiêu), bao gồm cả khởi tố và chuyển kiến nghị khởi tố. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành, cũng như tăng cường xử lý các vụ việc nghiêm trọng, sẽ là nội dung cần được chú ý hơn trong các quý tiếp theo.

Trong công tác pháp chế và xử lý vi phạm hành chính, Chi cục ghi nhận những kết quả rõ nét. Trong quý, đã xử phạt 14 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 755,8 triệu đồng; đồng thời ấn định thuế đối với 3 vụ, với số tiền hơn 1,11 tỷ đồng. Tổng số nộp ngân sách đạt gần 1,87 tỷ đồng, qua đó góp phần đảm bảo kỷ cương quản lý và ổn định nguồn thu trong lĩnh vực hải quan.