Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Trong thời gian qua, ngành hàng không đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập quốc tế và mở rộng không gian phát triển; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư trong và ngoài nước…

Hoàn thành rà soát quy hoạch cảng hàng không trong quý II/2026. Ảnh tư liệu.

Thông báo số 241/TB-VPCP nêu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng, phát triển hệ thống cảng hàng không, ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư thêm các cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc quy hoạch và đầu tư các cảng hàng không cần được xem xét kỹ lưỡng, tổng thể, đồng bộ với các phương thức vận tải khác, bảo đảm tính khả thi, an ninh, an toàn khai thác và ổn định, có tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; đồng thời phải được tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng 2 con số.

Do vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị rà soát lại tổng thể nội dung, đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh tổng thể các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó có lĩnh vực hàng không để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thành trong quý II/2026.

UBND các tỉnh, thành phố có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình lập, trình, phê duyệt các quy hoạch có liên quan, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, quy hoạch điều chỉnh hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Do vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu phải báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về nội dung Quy hoạch điều chỉnh trước khi phê duyệt theo đúng Quy chế 01-QC/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.