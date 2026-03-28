Đầu tư

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Khánh Linh

17:52 | 28/03/2026
(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã chính thức thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm - một quyết sách chiến lược mang tính định hình tương lai phát triển dài hạn của Hà Nội trong thế kỷ XXI.
aa
Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch 100 năm, khẳng định không di dời dân ồ ạt Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Quy hoạch không chỉ phác họa không gian đô thị mà còn đặt nền móng cho mô hình tăng trưởng mới, hướng tới một Thủ đô hiện đại, xanh và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Theo tờ trình của UBND thành phố, quy hoạch được xây dựng theo các giai đoạn rõ ràng: đến năm 2035, 2045, 2065 và tầm nhìn 100 năm. Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đến năm 2045, Thủ đô hướng tới vị thế ngang tầm các thủ đô phát triển, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu; và xa hơn, trở thành thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao.

Điểm đột phá của quy hoạch lần này là tư duy phát triển không gian đô thị mở, đa tầng, đa lớp, đa cực và đa trung tâm. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo, đóng vai trò “xương sống” kết nối không gian đô thị với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế trong nước, quốc tế.

Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm”, với đô thị trung tâm giữ vai trò hạt nhân, kết nối quốc gia và quốc tế, trong khi các đô thị vệ tinh được phân vai rõ ràng để giãn dân và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch xác định 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, hình thành mạng lưới liên kết không gian kinh tế hiện đại, đồng bộ.

Một điểm đáng chú ý là chuyển đổi mạnh mẽ từ “quy hoạch hàn lâm” sang “quy hoạch hành động”. Các định hướng không dừng ở tầm nhìn mà được gắn chặt với chương trình, dự án cụ thể, có thể triển khai ngay, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Đường sắt đô thị được xác định là trụ cột để giải quyết các điểm nghẽn của đô thị lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển theo mô hình TOD lấy giao thông công cộng làm trung tâm.

Quy hoạch cũng mở ra hướng khai thác không gian đô thị theo chiều sâu. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, Hà Nội sẽ phát triển không gian đa tầng: không gian ngầm dành cho hạ tầng và dịch vụ; không gian mặt đất cho sinh hoạt và giao thông; không gian trên cao cho các mô hình phát triển mới. Đồng thời, cấu trúc đô thị đa lớp được hình thành trên nền tảng tích hợp các giá trị di sản - văn hóa, sinh thái, tự nhiên và kinh tế số.

Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển hướng sang phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gia tăng giá trị, đồng thời bảo tồn cấu trúc làng truyền thống gắn với du lịch và văn hóa. Thành phố cũng đặt mục tiêu phát triển không gian xanh chiếm 40-50% diện tích tự nhiên, bảo đảm cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Để đưa quy hoạch vào thực tiễn, Hà Nội xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn 5 năm, gắn với kế hoạch đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội. Các quy hoạch ngành, lĩnh vực sẽ được rà soát, điều chỉnh đồng bộ; trách nhiệm thực hiện được phân công rõ ràng, đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ. Thành phố cũng sẽ thiết lập hệ thống quản lý đầu tư liên ngành, kết nối các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, xây dựng và quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả điều phối.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội ưu tiên hoàn thiện các tuyến vành đai, trục giao thông hướng tâm, cầu vượt sông và đẩy nhanh các tuyến đường sắt đô thị, đồng thời xử lý các vấn đề môi trường cấp bách. Các giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, xây dựng sân bay thứ hai và các trung tâm y tế, giáo dục quy mô lớn.

Nhu cầu vốn cho quy hoạch là rất lớn, ước tính khoảng 11 triệu tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2035, tăng lên 25,3 triệu tỷ đồng giai đoạn 2030 - 2045 và hơn 100 triệu tỷ đồng cho giai đoạn sau. Để đáp ứng, Hà Nội sẽ đẩy mạnh khai thác giá trị đất đai theo mô hình TOD, phát hành trái phiếu đô thị, mở rộng hợp tác công - tư và thu hút nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch sẽ được đẩy mạnh thông qua hệ thống dữ liệu không gian và mô hình “bản sao số”, giúp nâng cao minh bạch, giám sát và hiệu quả triển khai.

Với tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận đột phá và lộ trình rõ ràng, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, đưa Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu, xanh, thông minh và đáng sống trong tương lai./.

Tính đến ngày 24/3/2026, UBND TP. Hà Nội đã tiếp nhận ý kiến của các bộ ngành, tỉnh thành, sở ngành, phường, xã và các chuyên gia, tổ chức, cơ quan, cộng đồng dân cư góp ý, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, có hơn 8.300 ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư, tập trung vào các vấn đề như phát triển không gian sông Hồng, bảo tồn di sản, hạ tầng giao thông và môi trường...

Tại kỳ họp chiều 28/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, sau khi được HĐND thành phố thông qua, Quy hoạch sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, trước khi trình phê duyệt và công bố theo đúng quy định.
Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

(TBTCO) - Dư địa và khả năng tăng trưởng của ngành chăn nuôi hiện nay còn rất lớn. Do vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là giải pháp rất quan trọng để tạo sự đột phá, phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng để tái cấu trúc ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và có sức cạnh tranh.
VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có xu hướng dịch chuyển chậm lại và chọn lọc hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đáng kể, không chỉ ở quy mô dòng vốn mà còn ở chất lượng và cấu trúc đầu tư. Những diễn biến trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy rõ hơn vị thế của Việt Nam trong bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Thị trường tài sản mã hóa minh bạch sẽ không thể hình thành nếu thiếu sự tham gia đồng bộ của các chủ thể. Trong đó, nhà đầu tư cần được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia, các sàn giao dịch phải xây dựng quy trình vận hành minh bạch, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, còn cơ quan quản lý cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản số.
Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, doanh nghiệp Việt đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, khi chuỗi cung ứng đảo chiều và "luật chơi" thị trường thay đổi nhanh chóng. Lợi thế giá rẻ không còn mang tính quyết định, trong khi áp lực từ địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu chuỗi cung ứng buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn.
Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng