Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch 100 năm, khẳng định không di dời dân ồ ạt

(TBTCO) - Hà Nội không có chủ trương di dời dân cư quy mô lớn khỏi nội đô. Thông tin về việc di dời hàng trăm nghìn người là không chính xác.

Đó là thông tin tại Hội nghị lấy ý kiến đại diện chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm so Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức ngày 19/3. Đây được xem là bước quan trọng nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch mang tính chiến lược, định hình không gian phát triển dài hạn của Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, đến nay các nội dung nghiên cứu cơ bản đã được xác lập, với 126 địa phương và sở, ngành tham gia góp ý. Hơn 2.000 phiếu ý kiến đã được gửi về, cho thấy sự quan tâm lớn của người dân và các cấp chính quyền đối với định hướng phát triển Thủ đô.

Đồ án quy hoạch lần này được xây dựng trên cơ sở tích hợp hai quy hoạch đã phê duyệt năm 2024, đồng thời cập nhật các yêu cầu mới về phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và từng bước tiệm cận nhóm các thủ đô có chất lượng sống cao trên thế giới.

Về cấu trúc không gian, quy hoạch định hướng chuyển mạnh từ mô hình “đơn cực” sang “đa cực, đa trung tâm”.

Theo đó, Hà Nội sẽ hình thành 9 trung tâm, 9 trục phát triển, 9 cực tăng trưởng, kết nối bởi hệ thống 8 vành đai. Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng được xác định là trụ cột, với mô hình TOD gồm 5 điểm cấp vùng, 23 điểm cấp đô thị và 134 điểm cấp khu vực. Không gian đô thị được tổ chức đa tầng, bao gồm không gian ngầm, mặt đất và không gian trên cao.

Quang cảnh cuộc họp.

Quy hoạch cũng đưa ra nhiều định hướng mới như khai thác trục sông Hồng thành không gian sinh thái - văn hóa chủ đạo; nghiên cứu phát triển sân bay thứ hai ở phía Nam; hình thành các vành đai sinh thái và quỹ đất dự phòng chiến lược. Hệ thống hạ tầng được quy hoạch đồng bộ với 14 tuyến đường sắt đô thị, các tuyến đường sắt cao tốc, mạng lưới logistics và giao thông công cộng hiện đại.

Bên cạnh phát triển kinh tế, yếu tố văn hóa và di sản được đặt ở vị trí trung tâm. Hà Nội sẽ bảo tồn và phát huy gần 6.000 di tích, hơn 1.300 làng nghề cùng hệ thống lễ hội truyền thống, đồng thời phát triển các mô hình không gian đặc trưng như “làng trong phố”, “phố trong làng”, “rừng trong thành phố”. Các giải pháp cũng tập trung xử lý những vấn đề tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian công cộng và hạ tầng đô thị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến từ cơ sở đề nghị làm rõ định hướng tái thiết đô thị, cơ chế thu hồi đất, bảo đảm sinh kế và hài hòa lợi ích người dân. Khu vực Hồ Tây được kiến nghị kiểm soát chặt chẽ chiều cao công trình, đồng thời cải thiện môi trường và phát huy giá trị cảnh quan. Trong khi đó, khu vực Đông Anh đề xuất phát triển các trục sông như sông Thiếp, sông Đuống thành không gian sinh thái - dịch vụ gắn với di sản Cổ Loa.

Giải đáp các vấn đề được quan tâm, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định Hà Nội không có chủ trương di dời dân cư quy mô lớn khỏi nội đô. Thông tin về việc di dời hàng trăm nghìn người là không chính xác. Việc tái cấu trúc đô thị sẽ được thực hiện theo hướng cải tạo, chỉnh trang, tổ chức lại không gian và dân cư một cách từng bước, có trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng sống, đồng thời bảo tồn giá trị di sản.

Đối với khu vực Tây Hồ, định hướng là phát triển thành trung tâm mới, kết nối các trục phát triển quan trọng, trên cơ sở tái thiết và tái cấu trúc đô thị. Các vấn đề về không gian, giao thông, cảnh quan và kiểm soát chiều cao công trình sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Với khu vực đô thị lịch sử, giải pháp trọng tâm là bổ sung không gian công cộng, bãi đỗ xe và hạ tầng ngầm, giảm áp lực dân cư và nâng cao chất lượng đô thị.

Theo cơ quan soạn thảo, quy hoạch Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa riêng của Hà Nội mà còn có tác động lan tỏa đến cả nước. Với tầm nhìn 100 năm, đây là đồ án dài hạn, phức tạp, đòi hỏi sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, chuyên gia và các nhà khoa học. Các ý kiến đóng góp sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, nhằm bảo đảm quy hoạch vừa khả thi, vừa tạo nền tảng cho Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc trong tương lai./.