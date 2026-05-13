Doanh nghiệp

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải Băng

Hải Băng

[email protected]
18:54 | 13/05/2026
VinFast vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc để tăng hiệu quả hoạt động. Ngay lập tức, dư luận xôn xao đồn đoán đây là chiêu “ve sầu thoát xác” nhằm thoái lui khỏi lĩnh vực ô tô của VinFast. Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ để làm rõ hơn về chủ đề này.
aa

PV: Dư luận cho rằng kế hoạch tái cấu trúc là chiêu chủ động rút lui của VinFast khỏi lĩnh vực sản xuất ô tô. Bà có thể làm rõ bản chất thực sự của việc này?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Bản chất là Công ty CP NC Đầu tư và Phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của công ty VinFast Việt Nam hiện tại, gồm 2 nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá chuyển nhượng là 13.309,6 tỷ VNĐ.

Cùng với việc mua lại 2 nhà máy, bên mua cũng phải nhận lại đại đa số tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện tại, tổng cộng khoảng 182 ngàn tỷ VNĐ (tại thời điểm 31/3/2026), và sẽ sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng của VinFast.

PV: Như vậy, sau tái cấu trúc Công ty VinFast sẽ không còn mảng sản xuất. Còn các phần khác như nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế xe, kinh doanh, hậu mãi… thì sao, thưa bà?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Công ty VinFast vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu, còn ở Việt Nam sẽ thuê Công ty Tương Lai sản xuất. Các phần còn lại không thuộc phạm vi của giao dịch này, vẫn của VinFast và vẫn hoạt động bình thường.

PV: Như vậy có thể hiểu là Công ty VinFast sẽ không còn nợ gì nữa, thưa bà?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Đúng vậy, sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ, chỉ còn lại một con số nhỏ.

PV: Căn nguyên của việc tái cấu trúc có phải nhằm đẩy sớm thời hạn có lãi kỳ vọng cho VinFast không, thưa bà?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn. Dự kiến, VinFast Việt Nam sẽ có lãi từ năm 2027.

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

PV: Điều khách hàng quan tâm nhất là việc tái cấu trúc sẽ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sản phẩm, bảo hành và cam kết hậu mãi trong tương lai. VinFast trả lời sao về việc này?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Hoàn toàn không ảnh hưởng. Các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất cho VinFast theo các tiêu chuẩn hiện hành và VinFast vẫn có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng. Toàn bộ hệ thống bán hàng, bảo hành, hậu mãi, tiêu chuẩn kỹ thuật và chăm sóc khách hàng của VinFast vẫn vận hành bình thường, và càng ngày càng được nâng cấp như quý vị đã thấy

PV: Bà đã nhận được phản hồi của các cổ đông Vingroup và VinFast chưa? Bà sẽ nói gì để trấn an các nhà đầu tư?

Bà Thái Thị Thanh Hải: Các cổ đông không có gì phải lo lắng, thậm chí là quá vui (cười). Vì kế hoạch tái cấu trúc cho thấy rõ nét tương lai phát triển của VinFast. Về phía Vingroup, cổ đông sẽ an tâm hơn nhiều khi Vingroup không phải gánh 50% tổng nợ của VinFast (theo tỷ lệ sở hữu) như trước nữa. Đồng thời, VinFast sẽ tối ưu được về chi phí tài chính, chi phí khấu hao. Đúng như Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nói trong đại hội cổ đông trước đây “Trong tương lai VinFast không phải là nơi tiêu tiền của của Vingroup mà sẽ là một tài sản mang lại giá trị to lớn cho Vingroup”.

PV: Xin cảm ơn bà!

Hải Băng
Từ khóa:
Tái cấu trúc VinFast Lãnh đạo VinFast Chiêu Tài sản VinFast vingroup

Bài liên quan

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Đọc thêm

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

(TBTCO) - Vượt trên yêu cầu tuân thủ kế toán, áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là giải pháp quan trọng giảm bất cân xứng thông tin và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư ngoại.
Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

Xuất khẩu nông sản tăng trưởng hai con số: Gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và các thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu, việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) về giải pháp giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.
Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất: Mô hình nhà máy thông minh” ngày 12/5, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp nhiều rào cản về dữ liệu, hạ tầng và quản trị trong quá trình chuyển đổi số. Nếu gỡ được "nút thắt" này, doanh nghiệp có thể nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.
Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn ngành bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng, một phần nhờ sự chuyển dịch giữa các kênh phân phối.
Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

(TBTCO) - Cạnh tranh trong khối tổ chức tài chính đang trở nên quyết liệt và "nóng bỏng" hơn khi nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

SSI Research cảnh báo áp lực “đua” huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt “khủng”

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao