Doanh nghiệp

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Thế hoàng

Thế hoàng

14:48 | 12/05/2026
(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
aa

Bảo đảm môi trường thương mại công bằng

Sản xuất, tiêu thụ kính nổi không màu của các doanh nghiệp nội đã có sự khởi sắc đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn nhà chức trách trong nước áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với kính nổi không màu nhập khẩu vào đầu năm 2026.

Cụ thể, trong quý I/2026, riêng doanh thu mảng kính và gương của Viglacera - một trong những doanh nghiệp sản xuất kính nổi lớn trong nước - đạt 792 tỷ đồng, tăng tới 215%. Lợi nhuận từ mảng này cũng tăng gấp 5 lần, cho thấy tác động trực tiếp từ chính sách thuế.

Chia sẻ với các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Tổng Giám đốc Viglacera Nguyễn Anh Tuấn cho hay, sản xuất, tiêu thụ kính là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm của doanh nghiệp.

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất kính siêu trắng của Viglacera. Ảnh: THU HẰNG/TTXVN

“Thuế chống bán phá giá đối với kính nổi giúp thị trường ổn định hơn, qua đó mảng kính bắt đầu ghi nhận lợi nhuận trở lại sau một thời gian dài ảm đạm, đồng thời cũng là chỉ dấu tích cực cho mảng này trong cả năm nay” - ông Tuấn nói.

Cũng nhờ “công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc, hàng loạt ngành sản xuất, điển hình là thép, trong giai đoạn vừa qua đã được gỡ khó, lấy lại được thị trường, cải thiện sản lượng bán hàng, doanh thu và lợi nhuận tăng vọt.

Biện pháp phòng vệ thương mại (gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) là công cụ đang được các quốc gia sử dụng rộng rãi để bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa trong xu thế toàn cầu hóa sâu rộng và Việt Nam không đứng ngoài xu thế này.

Tần suất kích hoạt biện pháp phòng vệ của nước ta ngày càng dày hơn khi một lượng hàng hóa lớn từ các quốc gia bên ngoài đổ bộ vào thị trường nội địa, cạnh tranh không lành mạnh, bán với giá thấp… đã “bóp nghẹt” ngành sản xuất, khiến doanh nghiệp sụt giảm sản lượng, gia tăng hàng tồn kho, suy giảm lợi nhuận.

Tính đến nay, Bộ Công thương đã khởi xướng điều tra gần 65 vụ việc và đang áp dụng 37 biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Các biện pháp phòng vệ thương mại trong dài hạn giúp nền kinh tế không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, mang đến sự ổn định và sức chống chịu tốt hơn trước những tác động và cú sốc từ bên ngoài.

Ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương)

Nếu tính từ vụ việc khởi xướng điều tra đầu tiên đối với hàng nhập khẩu vào năm 2009, hiện năng lực sử dụng công cụ phòng vệ thương mại của Việt Nam đã thuần thục hơn, không chỉ bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, mà còn góp phần duy trì tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế.

Các mặt hàng thuộc đối tượng điều tra tương đối đa dạng, bao gồm sản phẩm kim loại, hóa chất, nhựa, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng…

Ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) nhấn mạnh: “Phòng vệ thương mại đã giúp bảo đảm môi trường thương mại công bằng nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu đến sản xuất trong nước và việc làm của hàng triệu lao động”.

Biện pháp phòng vệ thương mại đã áp dụng cũng góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước hàng năm trên 1.600 tỷ đồng. Đơn cử, vụ việc Việt Nam áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đường mía góp phần đưa nhập khẩu đường từ 1,2 triệu tấn trong niên vụ 2020 - 2021 xuống còn 300.000 tấn trong niên vụ 2024 - 2025, giá đường trong nước cải thiện, sản lượng tăng gấp đôi.

Mở rộng phạm vi phòng vệ

Không dừng ở các biện pháp phòng vệ phổ biến như chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ, trước những dấu hiệu tinh vi hơn của hàng hóa nhập khẩu nhằm né thuế, các vụ việc áp thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ đã xuất hiện nhiều hơn.

Mới nhất, Bộ Công thương áp thuế chống lẩn tránh tạm thời 27,83% với thép cán nóng (HRC) khổ rộng lớn hơn 1.880 mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300 mm nhập khẩu từ Trung Quốc, hiệu lực từ ngày 17/4/2026.

Các sắc thuế phòng vệ thương mại bảo vệ và tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp xây dựng, công nghiệp tiêu dùng như luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.

Quy mô doanh thu của các doanh nghiệp được bảo vệ bởi các biện pháp phòng vệ thương mại trong các năm qua ước tính đạt 600.000 tỷ đồng với trên 56.000 lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp, đảm bảo an ninh kinh tế, an sinh xã hội tại các địa phương trên cả nước.

Trong nhiều năm qua, lượng lớn HRC giá rẻ từ Trung Quốc liên tục được xuất khẩu sang Việt Nam, gây áp lực cạnh tranh lớn lên các doanh nghiệp sản xuất nội địa. Từ tháng 7/2025, nước ta đã áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với HRC từ Trung Quốc, với mức thuế dao động 23,1 - 27,8% với các sản phẩm có độ dày 1,2 - 25,4 mm; chiều rộng không quá 1.880 mm. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, xuất hiện dấu hiệu doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh một số yếu tố kỹ thuật của sản phẩm để né tránh phạm vi áp thuế. Điều này khiến lượng thép HRC khổ rộng nhập từ Trung Quốc tăng đột biến trong năm 2025.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, quyết định áp thuế chống bán phá giá HRC và tiếp tục áp thuế chống lẩn tránh tạm thời với HRC khổ rộng nhập khẩu là yếu tố hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp sản xuất thép HRC trong nước. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải thiện mặt bằng giá bán và biên lợi nhuận.

Thêm vào đó, việc áp thuế không chỉ làm suy giảm lợi thế giá của thép nhập khẩu, mà còn hạn chế các hoạt động lẩn tránh thông qua trung gian hoặc thay đổi xuất xứ.

Như vậy, chỉ tính riêng lĩnh vực thép, hiện có hơn 10 biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu, riêng thép cán nóng là 2 vụ việc.

Do năng lực sản xuất dư thừa, các nước sản xuất thép lớn nhất thế giới đều đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Thực tế chứng minh, công cụ phòng vệ được sử dụng đúng thời điểm đã “cứu nguy” cho ngành sản xuất nội địa. Còn nhớ, năm 2017, Việt Nam áp thuế chống bán phá giá 38,34% đối với sản phẩm thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Chỉ sau 1 năm áp thuế, mặt hàng này đã giảm nhập khẩu từ 19 triệu tấn (năm 2016) xuống còn 15 triệu tấn (năm 2017).

Trong thời gian tới, song hành với hoạt động giao thương, nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu và thị trường nội địa, các vụ việc điều tra và phòng vệ thương mại với hàng nhập khẩu sẽ tiếp tục gia tăng.

Trong Kết luận mới nhất tại cuộc họp với Bộ Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, quản lý thị trường để ngăn chặn làn sóng hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ thị trường trong nước.

Thế hoàng
Từ khóa:
phòng vệ thương mại hoạt động sản xuất hỗ trợ sản xuất nội địa tiêu thụ doanh nghiệp

Bài liên quan

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Dành cho bạn

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Đọc thêm

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

(TBTCO) - Cạnh tranh trong khối tổ chức tài chính đang trở nên quyết liệt và "nóng bỏng" hơn khi nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Nhiều doanh nghiệp “mạnh tay” trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

Nhiều doanh nghiệp “mạnh tay” trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
Sun Group động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

Sun Group động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ

(TBTCO) - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mang tính chiến lược của trung tâm du lịch Tây Bắc: từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.
Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

Infographics: 4 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 32,8%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 41,630 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ.
V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

(TBTCO) - Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Trái phiếu chính phủ bước vào giai đoạn ưu tiên chất lượng huy động vốn

Trái phiếu chính phủ bước vào giai đoạn ưu tiên chất lượng huy động vốn

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao