Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 11/5/2026, Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên có quy mô lập quy hoạch khoảng 13.213 ha, được chia thành hai khu vực chính. Phân vùng phía Bắc rộng khoảng 6.403,7 ha, bao gồm địa bàn các phường Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An và một phần các phường Tiền An, Liên Hòa, Liên Vị. Phân vùng phía Nam rộng khoảng 6.809,3 ha, gồm một phần các phường Phong Cốc, Liên Hòa, Liên Vị. Giai đoạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2035, dài hạn đến năm 2050.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Quảng Yên trở thành khu kinh tế ven biển hiện đại, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng biển, logistics, đô thị, thương mại và du lịch. Khu kinh tế này được định hướng trở thành cực phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tăng cường liên kết với Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng.

Khu công nghiệp Sông Khoai tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Ảnh Y.L

Về dân số, đến năm 2035, khu kinh tế dự kiến có khoảng 90.000 người; đến năm 2050 tăng lên khoảng 170.000 người. Đất xây dựng các khu chức năng đến năm 2035 khoảng 8.900 - 9.000 ha, trong đó đất phát triển dân cư đô thị khoảng 740 - 760 ha. Đến năm 2050, đất xây dựng các khu chức năng tăng lên khoảng 11.800 - 12.000 ha, đất dân cư đô thị khoảng 1.200 - 1.300 ha.

Mô hình phát triển của Quảng Yên được tổ chức trên nền tảng kết nối công nghiệp, dịch vụ cảng biển và đô thị. Khu vực phía Bắc sẽ gắn với công nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ hỗ trợ. Khu vực phía Nam tập trung phát triển cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị mới, tận dụng lợi thế hệ thống sông Chanh, sông Bạch Đằng, tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và các trục giao thông liên vùng.

Không gian khu kinh tế được chia thành 3 phân khu chính. Phân khu 1 là khu công nghiệp sử dụng công nghệ cao phía Tây Bắc sông Chanh - sông Uông, rộng khoảng 2.517 ha, dân số đến năm 2050 khoảng 14.000 người. Khu vực này ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Phân khu 2 là Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đông Nam sông Cồn - sông Uông, thuộc địa bàn Đông Mai, Quảng Yên và Hà An, diện tích khoảng 3.887 ha, dân số khoảng 100.000 người vào năm 2050. Đây sẽ là khu vực phát triển công nghiệp đa ngành, đô thị thương mại - dịch vụ, giáo dục, nghiên cứu và các khu dân cư mới.

Phân khu 3 là khu dịch vụ, cảng biển, công nghiệp và đô thị Phong Cốc - Liên Hòa, thuộc khu vực Đầm Nhà Mạc, diện tích khoảng 6.809 ha, dân số khoảng 56.000 người. Khu vực này sẽ phát triển hệ thống cảng, logistics, Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng và các đô thị gắn với dịch vụ cảng biển.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển các trung tâm thương mại, khu logistics, cảng cạn, khu du lịch sinh thái, không gian văn hóa ven sông và các khu đô thị mới. Về hạ tầng xã hội, Quảng Yên sẽ có các trung tâm hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, trong đó có định hướng xây dựng bệnh viện quốc tế tại Đông Mai và các bệnh viện phục vụ khu vực phía Nam.

Hạ tầng kỹ thuật được xác định là yếu tố then chốt. Hệ thống giao thông sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, trục đường 338, các tuyến đường đô thị, đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trong tương lai. Giao thông thủy, cảng biển, bến bãi và vận tải công cộng cũng được quy hoạch đồng bộ.

Về môi trường, quy hoạch yêu cầu phát triển theo hướng xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu; kiểm soát nước thải, chất thải rắn, khí thải và bảo vệ hệ sinh thái sông, ven biển. Các khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố, quản lý và triển khai quy hoạch; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và bảo đảm quá trình xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên diễn ra đồng bộ, bền vững./.