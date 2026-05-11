Hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/5/2026

Hà Phương

14:14 | 11/05/2026
(TBTCO) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được Chính phủ ban hành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20/5/2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 484/TTg-CĐS của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Ảnh: Đức Thanh

Công văn nêu, triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, ngày 29/4/2026, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 464/TTg-CĐS ngày 30/4/2026 chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các nghị quyết.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD tại các nghị quyết của Chính phủ và đề xuất của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm túc yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các Nghị quyết đã được Chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các TTHC đã phân cấp về cho các địa phương; ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20/5/2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22/5/2026.

Thủ tướng chỉ đạo, trường hợp các phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18/5/2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Các bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Xây dựng; Ngoại giao; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để tiếp tục phân cấp 229 TTHC, bãi bỏ 157 TTHC, đơn giản hóa 188 TTHC, cắt giảm (bãi bỏ) 182 ĐKKD, hoàn thành trước ngày 20/5/2026; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22/5/2026.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 2 Nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất, phù hợp với thực tiễn, đồng thời bảo đảm mục tiêu quản lý./.

Hà Phương
"Chiến dịch thần tốc" gỡ bỏ các rào cản trong môi trường kinh doanh

(TBTCO) - Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó thông qua 15 nội dung quan trọng, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.
(TBTCO) - Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
(TBTCO) - Gia Lai đang thúc tiến độ chuẩn bị khởi công hàng loạt dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các tháng 5, 6 và 7/2026, trải rộng từ khu đô thị, hạ tầng công nghiệp, năng lượng đến nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng.
(TBTCO) - Việt Nam và Indonesia đang củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chia sẻ về triển vọng hợp tác và góc nhìn về hành trình phát triển của Việt Nam trong những thập niên qua.
(TBTCO) - Việt Nam và Singapore đang đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh có bài viết riêng cho Báo Tài chính - Đầu tư về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong năm 2026, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế.
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả hơn, hướng tới khai thác tối đa tiềm năng về thương mại, logistics.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 328.113 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 53.899 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 4,3%; nhập khẩu tăng 8,1%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026.
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Gia Lai, là đầu mối giao thương với Campuchia và Lào. Tỉnh đang gấp rút triển khai các quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới.
