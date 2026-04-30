Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Hà Phương

Hà Phương

10:36 | 30/04/2026
Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính như lĩnh vực chứng khoán, dịch vụ tài chính, quản lý bảo hiểm, quản lý giá, hải quan, kiểm toán được cắt giảm, đơn giản hóa, theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ.
Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính

Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa. Ảnh minh họa.

Nghị quyết nêu rõ, việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Trong đó, nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được cắt giảm, đơn giản hóa, quy định cụ thể tại Phụ lục I.3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa.

Cụ thể, thành phần hồ sơ trong nhiều thủ tục hành chính (như đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam…) được thay thế hoặc cắt giảm trong trường hợp cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác được thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ trong nhiều thủ tục hành chính (như đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam…) được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quy định tại Điều 64 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2026/NĐ-CP: Khi các loại giấy tờ về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, giấy tờ khác thuộc thành phần hồ sơ quy định tại mục này đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các cơ sở dữ liệu khác, thì Bộ Tài chính có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và các cơ sở dữ liệu khác trên cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, tại Phụ lục I.3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP cũng quy định về hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Đối với thủ tục đăng ký hành nghề thẩm định giá, trường hợp cơ quan thụ lý hồ sơ khai thác được thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng việc tra soát về: giấy tờ chứng minh đã cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính, thông tin lý lịch tư pháp, quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá, thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đối tượng thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp thành phần hồ sơ này.

Đối với thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trường hợp cơ quan thụ lý hồ sơ khai thác được thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng việc tra soát thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh thì đối tượng thực hiện thủ tục hành chính không cần nộp thành phần hồ sơ này.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

Trong lĩnh vực hải quan, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa gồm: điều kiện công nhận kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh; kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đối với điểm kinh doanh casino; điều kiện đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó; điều kiện đối với doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trong lĩnh vực quản lý bảo hiểm, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện về tài chính để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; điều kiện mở chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác tại nước ngoài; tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Thành viên.

Trong lĩnh vực kiểm toán, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại Điều 5 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Nghị quyết số 24/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến trước ngày 1/3/2027.

Trường hợp nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh liên quan đến quy định tại Nghị quyết này được thông qua hoặc ban hành sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực và thời điểm có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 29/4/2026 đến trước ngày 1/3/2027, thì các quy định tương ứng trong Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.

Trong thời gian quy định của Nghị quyết này có hiệu lực, nếu quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong Nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.
Hà Phương
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Gỡ “điểm nghẽn” xử lý nhà, đất dôi dư: Cần cơ chế đặc thù để tăng tốc

Triển khai báo cáo KPIs dự án đầu tư công: Yêu cầu cập nhật, gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng

Tỷ giá USD hôm nay (30/4): Tỷ giá đi ngang dịp nghỉ lễ, Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Ông Powell sẽ tiếp tục giữ chức Thống đốc Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực

(TBTCO) - Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế được nâng lên 1 tỷ đồng thay cho ngưỡng dưới 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu mới được áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

(TBTCO) - Thông tư số 44/2026/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành đã cập nhật toàn diện hệ thống mẫu báo cáo, chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật mới, đồng thời thúc đẩy thực hiện báo cáo trên nền tảng số. Đây là bước hoàn thiện cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Kiềm chế lạm phát hiệu quả trong thế “đa biến động”

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, kinh tế Việt Nam đối mặt đồng thời nhiều áp lực từ bên ngoài khi giá năng lượng tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục thắt chặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, việc kiểm soát lạm phát và duy trì đà tăng trưởng vẫn đạt kết quả tích cực, cho thấy hiệu quả của công tác điều hành giá và phối hợp chính sách giữa các bộ, ngành.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đối với 6 dự án luật, nghị quyết.
Giải bài toán áp lực lạm phát trong bối cảnh hạn hẹp dư địa chính sách

(TBTCO) - Tăng trưởng kinh tế quý I/2026 khởi sắc, nhưng đi kèm là áp lực lạm phát cũng tăng dần khi các yếu tố chi phí và kỳ vọng giá cả cùng gia tăng. Trong bối cảnh dư địa chính sách bị thu hẹp, bài toán giữ ổn định vĩ mô đang trở nên thách thức hơn.
Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

(TBTCO) - Ngày 28/4/2026, Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, do Philippines và Nhật Bản đồng chủ trì. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu tại điểm cầu Việt Nam.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hoàn thành xuất cấp hơn 5.117 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh phía Bắc

Lãi trước thuế quý I/2026 của NCB tăng hơn 43%

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Giữ nhịp giá trước “gió ngược”

Năm 2026: Phép thử của năng lực cải cách thể chế

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng