Khúc khải hoàn và khát vọng vươn mình…

Mùa Xuân lịch sử

Trong chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã nhiều lần đứng trước những bước ngoặt sinh tử của lịch sử. Mỗi lần như thế, lịch sử lại được viết bằng ý chí kiên cường, bằng trí tuệ và lòng yêu nước nồng nàn. Từ chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa đến Điện Biên Phủ, mỗi mốc son là một bản hùng ca bất diệt. Và rồi, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã khép lại một chặng đường dài đầy gian khổ, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã đi đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975. Đó là ngày non sông thu về một mối, Bắc - Nam liền một dải, nối liền từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau. Sau hơn một thế kỷ bị đô hộ và ba mươi năm chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn khát vọng độc lập, thống nhất.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là chiến thắng quân sự đơn thuần. Đó là chiến thắng của lòng dân, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo. Đó là sự hội tụ của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do” - chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và dẫn dắt cả dân tộc đi đến thắng lợi.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, niềm vui vỡ òa không chỉ trong tiếng reo hò, mà còn ngân lên thành lời ca. Những giai điệu của ca khúc “Bài ca thống nhất” - nhạc sĩ Võ Văn Di, khắc họa vẻ đẹp đất nước và niềm vui sum họp vang vọng như một bản tổng kết lịch sử đầy xúc cảm: “Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu. Những con tàu ra Bắc vào Nam…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định, thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của đường lối chiến lược đúng đắn, của sức mạnh nhân dân. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 chính là minh chứng hùng hồn cho chân lý ấy, nơi trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam đạt tới đỉnh cao. Và từ đó, một Việt Nam mới đã ra đời - Việt Nam của hòa bình, thống nhất, của niềm tin và khát vọng.

Giai điệu của phát triển và đổi thay…

Ngày 30/4/1975 không chỉ khép lại chiến tranh, mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc. Nếu trước Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là hành trình giành độc lập dân tộc, thì sau mùa Xuân năm 1975 chính là hành trình kiến thiết, dựng xây và phát triển đất nước.

Những năm đầu sau chiến tranh là quãng thời gian đặc biệt gian khó. Đất nước bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân thiếu thốn trăm bề. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam được tôi luyện, trở thành điểm tựa để đất nước từng bước vượt qua thử thách, đứng dậy sau đổ nát.

Bước vào năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GDP quý I đạt 7,83%. Sức sống của nền kinh tế thể hiện qua sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng doanh nghiệp. Chỉ trong quý đầu tiên của năm 2026, hơn 57.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Những con số ấy phản ánh một nền kinh tế năng động, một xã hội tràn đầy niềm tin và triển vọng phát triển của nền kinh tế.

Bước ngoặt mang tính quyết định đến vào năm 1986 với công cuộc Đổi mới, một lựa chọn mang tầm chiến lược, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực to lớn trong xã hội. Từ đó, Việt Nam bắt đầu hành trình chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hội nhập sâu rộng và khẳng định vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.

Hành trình ấy được phản ánh sinh động qua những chuyển biến mang tính nền tảng, từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu; từ một nền kinh tế khép kín, Việt Nam đã mở cửa, kết nối và hợp tác với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những con số hôm nay là minh chứng rõ nét cho một chặng đường phát triển đầy nỗ lực. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế đã vượt mốc 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD. Hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 930 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Đó không chỉ là sự mở rộng về quy mô, mà còn là sự nâng lên về chất lượng tăng trưởng, về năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao, với GDP năm 2025 đạt 8,02%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, con số này cho thấy rõ năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Quan trọng hơn, tăng trưởng không tách rời tiến bộ xã hội với tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%; hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện; giáo dục và y tế tiếp tục có những bước tiến đáng kể. Phát triển kinh tế đi liền với phát triển con người, trở thành định hướng xuyên suốt.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy những thành tựu đạt được không chỉ đến từ các quyết sách đúng đắn, mà còn là sự tiếp nối và phát huy tinh thần của mùa Xuân năm 1975 - tinh thần dám vượt qua mọi khó khăn, dám đổi mới và vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Chính từ nền tảng ấy, hành trình phát triển của Việt Nam không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, mà đang tiếp tục được nối dài bằng những bước đi mới, vững chắc và đầy triển vọng trong giai đoạn hiện nay.

Khát vọng kỷ nguyên mới

Những ngày tháng Tư lịch sử, đã từng ngân vang khắp bốn phương những khúc ca khải hoàn: “Biển trời quê ta nay chung một nhà, thoả lòng bao năm ước mơ…”, “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay…”. Khi ấy, âm nhạc cất lên như bước chân của đoàn quân chiến thắng. Còn hôm nay, âm hưởng ấy vẫn tiếp tục lan tỏa, hoà vào nhịp bước của cả dân tộc trên hành trình kiến thiết và phát triển.

Một Việt Nam đang hiện lên ngày càng mỹ lệ: những tuyến cao tốc xuyên suốt đất nước; những đô thị hiện đại; những khu công nghiệp, công nghệ cao; những vùng quê đổi mới từng ngày… Đó là hình ảnh của một đất nước đang “đón xuân xây đời tương lai”, như lời ca đã từng vang lên trong niềm vui thống nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiều lần trong các phát biểu về khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Vì “biết đồng sức, biết đồng lòng/ việc gì khó, làm cũng xong”. Khát vọng ấy không phải bắt đầu từ hôm nay, mà đã được ươm mầm từ mùa Xuân năm 1975, khi dân tộc giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Trong hành trình hướng tới tương lai, âm hưởng của mùa Xuân năm 1975 vẫn còn vang vọng - như khúc khải hoàn bất tử, như nhịp đập không ngừng của một dân tộc đã đi qua chiến tranh, đang vững bước trong hòa bình và khát vọng vươn tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.