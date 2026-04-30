Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:

Hoàn thành xuất cấp hơn 5.117 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 3 tỉnh phía Bắc

Đức Minh

11:06 | 30/04/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã hoàn thành 100% kế hoạch xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, bàn giao hơn 5.117 tấn gạo từ nguồn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để hỗ trợ học sinh, học viên 3 tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn), học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI Phạm Việt Hà cho biết, thực hiện Quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương liên hệ với UBND 3 tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn ban hành các quyết định phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định phân bổ 407.790 kg gạo dự trữ quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định tiếp nhận và phân bổ 3.080.895 kg gạo dự trữ quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định phân bổ 1.628.760 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh, học viên trên địa bàn các tỉnh này trong học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực VI đã xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 3.080 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Cao Bằng, học kỳ II năm học 2025 - 2026. Ảnh: Hải Yến

Căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã khẩn trương làm việc với UBND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 để thống nhất về thời gian, kế hoạch tiếp nhận gạo.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI tổ chức lựa chọn đơn vị vận chuyển, bốc xếp và ban hành các văn bản, quyết định giao nhiệm vụ cho các điểm kho xây dựng kế hoạch xuất cấp, vận chuyển, bốc xếp cụ thể để các đơn vị phối hợp, thống nhất triển khai nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên.

Kết quả, đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã tổ chức xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 5.117,445 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn).

Chi cục trưởng Phạm Việt Hà chia sẻ, việc tổ chức giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh được thực hiện khẩn trương, kịp thời theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận; gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho các địa phương bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, đúng quy trình trình tự xuất hàng dự trữ quốc gia không thu tiền theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, quá trình giao, nhận cũng gặp một số khó khăn. Đầu mối nhận gạo tại các điểm xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phát sinh rất lớn so với trước đây. Việc giao gạo hỗ trợ học sinh, học viên cho tỉnh Cao Bằng khá vất vả khi hệ thống giao thông không thuận lợi; nhiều cung đường vận chuyển đến các xã nhỏ có địa hình phức tạp; cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giao gạo hỗ trợ phải di chuyển liên tục..., ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thời gian các tỉnh rà soát, ban hành quyết định phân bổ tiếp nhận sau khi có quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước còn chưa kịp thời, gây khó khăn cho công tác lựa chọn nhà thầu vận chuyển và triển khai kế hoạch giao nhận gạo với các tỉnh./.

