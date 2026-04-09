Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

Đức Minh

10:51 | 09/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) hơn 136,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 2 tỉnh (Cà Mau là 55,2 tấn, Gia Lai là 81,495 tấn) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, ngày 8/4/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV xuất bổ sung (không thu tiền) 55,2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 vận chuyển, giao cho tỉnh Cà Mau để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI được giao xuất cấp bổ sung 81,495 tấn gạo dự trữ quốc gia giao cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026. Ảnh: Khánh Huyền

Cũng trong ngày 8/4, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 81,495 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 vận chuyển, giao cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực (XI, XV) hoàn thành giao nhận với thời hạn đến hết ngày 30/4/2026.

Cục Dự trữ Nhà nước giao 2 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trên khẩn trương báo cáo và đề nghị Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh Cà Mau, Gia Lai sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị tiếp nhận của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện việc xuất cấp, vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh Cà Mau, Gia Lai.

(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật số 141/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành.
(TBTCO) - Tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN + 3 (AFCDM + 3) năm 2026, bên cạnh phiên thảo luận về tình hình vĩ mô toàn cầu và khu vực, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc sẽ rà soát tiến độ triển khai các sáng kiến quan trọng của ASEAN + 3 và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.
(TBTCO) - Ngày 8/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã tiếp và làm việc với đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Check Point Software Technologies do bà Ruma Balasubramanian - Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản làm trưởng đoàn.
(TBTCO) - Nhận bàn giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là "vinh dự rất lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề". Bộ trưởng khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
(TBTCO) - Thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng phải hạn chế rủi ro.
(TBTCO) - Trong những tháng đầu năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã kiểm tra toàn diện công tác quản lý, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia và phong trào xây dựng vùng kho "An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp", đồng thời phát động Tết trồng cây, từ đó nhân rộng hoạt động trồng cây xanh tại các điểm kho trong đơn vị.
(TBTCO) - Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2026 đã có những tín hiệu tích cực khi cả tỷ lệ và giá trị tuyệt đối đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức thực hiện vẫn còn thấp so với yêu cầu, cho thấy áp lực giải ngân trong các quý tiếp theo là rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành của các bộ, ngành và địa phương.
