Xuất cấp bổ sung gần 140 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Cà Mau và Gia Lai

Triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, ngày 8/4/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV xuất bổ sung (không thu tiền) 55,2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 vận chuyển, giao cho tỉnh Cà Mau để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI được giao xuất cấp bổ sung 81,495 tấn gạo dự trữ quốc gia giao cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Cũng trong ngày 8/4, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 81,495 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 vận chuyển, giao cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực (XI, XV) hoàn thành giao nhận với thời hạn đến hết ngày 30/4/2026.

Cục Dự trữ Nhà nước giao 2 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trên khẩn trương báo cáo và đề nghị Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh Cà Mau, Gia Lai sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị tiếp nhận của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện việc xuất cấp, vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Uỷ ban nhân dân 2 tỉnh Cà Mau, Gia Lai.