Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 6694/BTC-VP về việc triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh cần bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý. Ảnh: Đức Thanh.

Theo đó, để tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt các nghị quyết được Chính phủ ban hành, không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Vụ Các định chế tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ Các định chế tài chính căn cứ nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ khẩn trương xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Bộ ban hành trước ngày 1/6/2026.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bộ trưởng giao Cục Thuế, Cục Hải quan căn cứ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm (tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP), khẩn trương rà soát xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân theo trình tự, thủ tục rút gọn. Các nội dụng này cần hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP nhưng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương ứng chưa được cắt giảm, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Vụ Các định chế tài chính rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong các ngành, nghề này, để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, giám sát của người dân, doanh nghiệp cũng như thống nhất trong quá trình áp dụng của các cơ quan quản lý.

Cục Hải quan; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí được yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027.