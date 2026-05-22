Tài chính

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Hà Phương

19:43 | 22/05/2026
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tài chính vừa ban hành Văn bản số 6694/BTC-VP về việc triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh cần bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý. Ảnh: Đức Thanh.

Theo đó, để tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ, thông suốt các nghị quyết được Chính phủ ban hành, không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Cục Hải quan; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Vụ Các định chế tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.

Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ Các định chế tài chính căn cứ nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ khẩn trương xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Bộ ban hành trước ngày 1/6/2026.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm thực chất, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bộ trưởng giao Cục Thuế, Cục Hải quan căn cứ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm (tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP), khẩn trương rà soát xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân theo trình tự, thủ tục rút gọn. Các nội dụng này cần hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP nhưng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương ứng chưa được cắt giảm, đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Vụ Các định chế tài chính rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong các ngành, nghề này, để tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện, giám sát của người dân, doanh nghiệp cũng như thống nhất trong quá trình áp dụng của các cơ quan quản lý.

Cục Hải quan; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí được yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Lãnh đạo Bộ và cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP bảo đảm có hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Văn bản số 6694/BTC-VP nêu rõ, định kỳ hằng tháng, quý, năm, các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng lồng ghép vào báo cáo cải cách thủ tục hành chính hằng tháng, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính hằng quý, năm gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Hà Phương
Từ khóa:
bộ tài chính cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; giảm mạnh số lượng hội họp, văn bản hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

(TBTCO) - Sáng 22/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Một trong các nhóm chính sách mới được đề xuất là làm rõ các trường hợp trưng mua, trưng dụng gồm các tình huống: chiến tranh, an ninh quốc gia bị đe dọa, bảo vệ mục tiêu quan trọng, thảm họa thiên tai/dịch bệnh và chống khủng bố.
Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - Trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC.
Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

(TBTCO) - Dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần giữa tháng 5/2026, song mặt bằng chung vẫn ở mức thấp khi mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay vẫn rất lớn.
Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Ngày 21/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư quốc tế do ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital làm trưởng đoàn.
Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

