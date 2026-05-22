Thuế - Hải quan

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:00 | 22/05/2026
(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
aa
Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

Cục Hải quan cho biết, triển khai Công điện 38/CĐ-TTg về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Hải quan khu vực IX đã tăng cường thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên tuyến biên giới miền Trung.

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung
Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: HQ

Kết quả, chỉ trong thời gian từ ngày 14 đến 18/5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng cộng 17.521 sản phẩm các loại.

Đáng chú ý, trong các ngày 17 và 18/5/2026, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500622633751 đăng ký ngày 7/5/2026 và phát hiện 2.848 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tang vật gồm 1.980 áo thể thao mang nhãn hiệu Adidas, Reebok, Puma, Nike, Umbro, Asics; 590 quần thể thao gắn nhãn hiệu Puma, Nike, Adidas, Under Armour, North Face; cùng 278 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs.

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung. Ảnh: HQ

Trước đó, từ ngày 13 đến 16/5/2026, cũng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Hải quan kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500622928822 đăng ký ngày 7/5/2026 và phát hiện 13.765 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số này có 323 túi xách gắn nhãn hiệu Gucci, Loewe, Goyard, Chanel, Kipling; 29 túi đeo vai, ba lô gắn nhãn hiệu Kipling; 378 đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Nike; cùng 13.035 sản phẩm quần áo các loại mang nhãn hiệu Adidas, Nike, Chanel, Hermes, Camel, Zara.

Ngoài ra, ngày 14/5/2026, tại khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện 1.776 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật gồm 1.296 tuýp sữa rửa mặt Senka Perfect Whip loại 120g và 480 tuýp kem chống nắng Banana Boat Sport loại 90ml. Các sản phẩm đều in bao bì bằng tiếng nước ngoài, thể hiện xuất xứ “Made in Japan”, “Made in USA”, được đóng thành nhiều kiện hàng riêng biệt.

Hiện toàn bộ các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, các đối tượng đang lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh để trà trộn, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới.

Thủ đoạn phổ biến là khai báo hàng hóa thông thường, khai sai số lượng hoặc che giấu hàng vi phạm trong container nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan chặn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Cửa khẩu miền Trung

Bài liên quan

Buộc tiêu hủy 7.800 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu

Buộc tiêu hủy 7.800 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu

Tạm giữ gần 10.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại hai địa phương

Tạm giữ gần 10.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại hai địa phương

Bình Dương: Thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Bình Dương: Thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Đọc thêm

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ “Ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới trong môi trường hàng không ngày càng phức tạp.
Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

(TBTCO) - Doanh nghiệp hưởng lợi lớnThông tư quy định quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc khi được ban hành sẽ không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, mà còn tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp, thông qua việc minh bạch hóa quy trình, giảm chi phí logistics, giảm thời gian chờ đợi và nâng khả năng kết nối thương mại xuyên biên giới.
Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

(TBTCO) - Việc triển khai sinh trắc học trên eTax Mobile nhằm góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

(TBTCO) - Sáng 21/5, Chi cục Hải quan khu vực III đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp năm 2026. Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho các hiệp hội và doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục.
Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

(TBTCO) - Theo Thuế TP. Hải Phòng, 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã giúp tăng thu vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 22/5: Thanh khoản tăng gần 40% khi VN30 tiếp tục điều chỉnh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc