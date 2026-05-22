Cục Hải quan cho biết, triển khai Công điện 38/CĐ-TTg về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Hải quan khu vực IX đã tăng cường thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên tuyến biên giới miền Trung.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hoá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: HQ

Kết quả, chỉ trong thời gian từ ngày 14 đến 18/5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng cộng 17.521 sản phẩm các loại.

Đáng chú ý, trong các ngày 17 và 18/5/2026, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500622633751 đăng ký ngày 7/5/2026 và phát hiện 2.848 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tang vật gồm 1.980 áo thể thao mang nhãn hiệu Adidas, Reebok, Puma, Nike, Umbro, Asics; 590 quần thể thao gắn nhãn hiệu Puma, Nike, Adidas, Under Armour, North Face; cùng 278 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs.

Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung. Ảnh: HQ

Trước đó, từ ngày 13 đến 16/5/2026, cũng tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Hải quan kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500622928822 đăng ký ngày 7/5/2026 và phát hiện 13.765 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số này có 323 túi xách gắn nhãn hiệu Gucci, Loewe, Goyard, Chanel, Kipling; 29 túi đeo vai, ba lô gắn nhãn hiệu Kipling; 378 đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Nike; cùng 13.035 sản phẩm quần áo các loại mang nhãn hiệu Adidas, Nike, Chanel, Hermes, Camel, Zara.

Ngoài ra, ngày 14/5/2026, tại khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng Hải quan tiếp tục phát hiện 1.776 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật gồm 1.296 tuýp sữa rửa mặt Senka Perfect Whip loại 120g và 480 tuýp kem chống nắng Banana Boat Sport loại 90ml. Các sản phẩm đều in bao bì bằng tiếng nước ngoài, thể hiện xuất xứ “Made in Japan”, “Made in USA”, được đóng thành nhiều kiện hàng riêng biệt.

Hiện toàn bộ các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.