Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Cụ thể, trong 2 ngày (ngày 21 - 22/5/2026), Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Hải quan Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nghiệp vụ về ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không tại Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác nghiệp vụ giữa hai cơ quan hải quan trong năm 2026 nhằm mở rộng các hoạt động phối hợp kỹ thuật thực chất từ cấp trung ương tới lực lượng hải quan trực tiếp tác nghiệp tại cửa khẩu.

Chuyên gia Hải quan Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hàng hoá tại cảng hàng không. Ảnh: HQ

Theo đó, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là đơn vị đầu tiên được lựa chọn triển khai chương trình hợp tác này trước khi xem xét nhân rộng tới các đơn vị hải quan cửa khẩu khác.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), Cơ quan Phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (FWS), đại diện Cục Hải quan cùng đông đảo cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phùng Quang Minh - Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động thương mại, vận tải hàng không quốc tế tăng trưởng mạnh, công tác hợp tác quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, động vật hoang dã và các loại hàng hóa vi phạm qua đường hàng không.

Theo ông Phùng Quang Minh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hiện là cảng hàng không lớn thứ hai Việt Nam và là trung tâm hàng hóa hàng không lớn nhất cả nước, kết nối trực tiếp với nhiều khu công nghiệp, trung tâm sản xuất lớn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, điện tử và xuất khẩu quy mô lớn.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ gia tăng mạnh mẽ của lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh, lực lượng hải quan tại Nội Bài cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ, hàng cấm, động vật hoang dã và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.

Tại hội thảo, các chuyên gia Hoa Kỳ đã chia sẻ nhiều nội dung nghiệp vụ chuyên sâu như kỹ năng đánh giá hành khách, xác định trọng điểm kiểm tra, phương pháp kiểm tra hành lý và vật dụng cá nhân, nhận diện thủ đoạn vận chuyển ma túy, phát hiện sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác, ngà voi, cũng như các nguy cơ vi phạm từ nội bộ hệ thống vận tải hàng không.

Cán bộ hải quan Việt Nam giới thiệu quy trình kiểm tra soi chiếu hàng hoá tại cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: HQ

Các nội dung đào tạo được xây dựng trên cơ sở các tình huống thực tế, kết hợp giữa lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn từ các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tại cửa khẩu hàng không.

Đáng chú ý, để tăng tính thực tiễn, các đại biểu đã trực tiếp tham gia các bài tập thực hành đánh giá hành khách, lựa chọn và kiểm tra hành lý ngay tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài. Qua đó, cán bộ hải quan được nâng cao kỹ năng quan sát, phân tích rủi ro và xử lý tình huống trong môi trường thực tế.