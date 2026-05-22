Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 20/5, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang thuộc Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại số 127 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng.

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong cửa hàng trưng bày số lượng lớn hàng hóa thời trang gồm túi xách, ví da, dây lưng, quần áo, giày dép, kính mắt, ba lô… mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Nhật Phương Linh do bà B.T.Q làm Giám đốc, hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. Đại diện doanh nghiệp cũng xuất trình được một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc đối với một số mặt hàng đang kinh doanh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu được trà trộn cùng hàng hóa hợp pháp tại khu vực trưng bày và kho chứa phía sau cửa hàng.

Sau hai ngày kiểm đếm, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đang kinh doanh khoảng 60 chủng loại hàng hóa với gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Theo giá niêm yết trên sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,7 tỷ đồng. Tất cả hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để gửi các chủ thể quyền xác minh dấu hiệu thật - giả, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.