Pháp luật

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Song Linh

11:08 | 22/05/2026
(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès… Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 20/5, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 20, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang thuộc Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại số 127 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng.

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong cửa hàng trưng bày số lượng lớn hàng hóa thời trang gồm túi xách, ví da, dây lưng, quần áo, giày dép, kính mắt, ba lô… mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Theo cơ quan chức năng, Công ty TNHH Nhật Phương Linh do bà B.T.Q làm Giám đốc, hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. Đại diện doanh nghiệp cũng xuất trình được một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc đối với một số mặt hàng đang kinh doanh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu được trà trộn cùng hàng hóa hợp pháp tại khu vực trưng bày và kho chứa phía sau cửa hàng.

Sau hai ngày kiểm đếm, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đang kinh doanh khoảng 60 chủng loại hàng hóa với gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Theo giá niêm yết trên sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,7 tỷ đồng. Tất cả hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để gửi các chủ thể quyền xác minh dấu hiệu thật - giả, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 21/5, sau khi hoàn tất kiểm đếm và phân loại, toàn bộ số hàng hóa nghi vi phạm đã bị lập biên bản tạm giữ, niêm phong và vận chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để tiếp tục xác minh, xử lý.
Lạng Sơn: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển 4 lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Hải quan, Công an cùng các tổ chức quốc tế đã tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới.
Hoả tốc triển khai nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Cục Hải quan có công văn hoả tốc đã yêu cầu toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, phổ biến công khai cho người khai hải quan, người nộp thuế biết để thực hiện thống nhất.
Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép vảy tê tê Java qua địa bàn hải quan

(TBTCO) - Từ kết quả bắt giữ của lực lượng Kiểm soát Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ vận chuyển trái phép 59,2 kg vảy tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, buôn bán.
Bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt "thẻ BHXH điện tử"

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

(TBTCO) - Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
