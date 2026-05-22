Tài chính

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Hoàng Yến

Hoàng Yến

11:31 | 22/05/2026
(TBTCO) - Để khẩn trương đưa Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
aa

Dự thảo Nghị định được xây dựng để thay thế Nghị định số 94/2013/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan, nhằm khắc phục những bất cập sau hơn 10 năm thực hiện và đáp ứng những yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. So với các quy định hiện hành, dự thảo Nghị định có nhiều quy định mới đột phá, tập trung vào việc phân quyền triệt để, hiện đại hóa danh mục dự trữ và đa dạng hóa nguồn lực, qua đó nâng cao tính chủ động của quốc gia trước các tình huống cấp bách.

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia
Dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề, giúp cán bộ ngành dự trữ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành. Ảnh: Đức Thanh

Cắt giảm thủ tục, tăng tính chủ động

Kế thừa các quy định từ thực tiễn, dự thảo Nghị định đã phân quyền, phân cấp triệt để thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định kế hoạch hàng dự trữ quốc gia hằng năm và phân cấp quyết định việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Bên cạnh đó, thẩm quyền xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt cũng được nâng lên, cho phép các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý dự trữ quốc gia được quyết định giảm vốn đối với lượng hàng xử lý một lần có giá trị thiệt hại dưới 1 tỷ đồng (quy định cũ là dưới 300 triệu đồng).

Mở rộng hợp tác quốc tế trong dự trữ quốc gia

Trước đây, dự trữ quốc gia chưa tham gia hoạt động hợp tác quốc tế. Dự thảo Nghị định mới đã bổ sung một điều khoản quy định về nội dung này, bao gồm việc chủ động sử dụng hàng dự trữ để cứu trợ, hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh quốc tế.

Đặc biệt, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng kho chứa, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bảo quản tại Việt Nam. Quy định này góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo; đồng thời tận dụng được nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý kho tàng tiên tiến từ nước ngoài.

Việc phân cấp này giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tăng tính chủ động và linh hoạt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý. Nhờ đó, quy trình nhập, xuất hàng sẽ diễn ra kịp thời hơn, bảo đảm đáp ứng nhanh chóng các tình huống đột xuất, cấp bách như thiên tai, dịch bệnh hay các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Một thay đổi khác là Danh mục hàng dự trữ. Quy định hiện hành bộc lộ bất cập khi một số mặt hàng đã được phân công nhưng hơn 10 năm không đưa vào dự trữ (như ray, dầm cầu đường sắt của Bộ Xây dựng), trong khi những lĩnh vực quan trọng mới lại thiếu vắng.

Tại lần sửa đổi này, để phù hợp thực tiễn, dự thảo Nghị định không quy định tiếp tục giao Bộ Xây dựng quản lý hàng dự trữ quốc gia. Thay vào đó, lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công quản lý các danh mục mang tính chiến lược trong kỷ nguyên số như: chip bán dẫn, sản phẩm công nghệ y - sinh học tiên tiến, sản phẩm công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến và sản phẩm an ninh mạng. Ngoài ra, bổ sung danh mục “nhiên liệu” cho Bộ Công an để phục vụ phương tiện đặc chủng; bổ sung “nhiên liệu và năng lượng” cho Bộ Tài chính.

Sự thay đổi này giúp loại bỏ sự lãng phí ngân sách đối với những mặt hàng không cần thiết. Việc đa dạng hóa danh mục, đặc biệt đưa vào dự trữ các sản phẩm công nghệ cao, an ninh mạng và năng lượng giúp đất nước sẵn sàng ứng phó với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, bắt kịp xu thế chuyển đổi số và bảo đảm an ninh năng lượng trong mọi tình huống.

Đa dạng hóa nguồn lực cho dự trữ

Để nâng cao tiềm lực dự trữ, nguồn hình thành hàng dự trữ cũng được đa dạng hóa. Nếu như trước đây, nguồn hình thành dự trữ quốc gia chủ yếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, thì dự thảo mới quy định cụ thể việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác. Các nguồn này bao gồm sự kết hợp nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn hợp pháp của tổ chức và nguồn đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hàng hóa từ các cá nhân, tổ chức.

Trong đó, dự thảo quy định cụ thể việc tiếp nhận nguồn tự nguyện đóng góp bằng tiền hoặc vật tư, hàng hóa từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc ghi nhận, đánh giá, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp.

Điều này tạo cơ sở pháp lý minh bạch để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Qua đó, giúp gia tăng quy mô dự trữ quốc gia, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm các khoản đóng góp được quản lý chặt chẽ, hiệu quả và đúng pháp luật.

“Quản lý toàn chuỗi” - minh bạch hóa toàn bộ quá trình quản lý tài sản quốc gia

Về công tác kiểm tra, dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi theo hướng “quản lý toàn chuỗi” (từ khâu lập kế hoạch đến sử dụng hàng sau khi xuất cấp), đồng thời bổ sung hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử thay vì chỉ kiểm tra trực tiếp như trước. Qua đó, tạo ra hệ sinh thái quản lý thông suốt, liên thông dữ liệu từ Trung ương đến địa phương.

Công tác kiểm tra toàn chuỗi kết hợp công nghệ giúp tránh bỏ sót chủ thể, ngăn chặn thất thoát, chồng chéo, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, minh bạch hóa toàn bộ quá trình quản lý tài sản quốc gia.

Để khuyến khích người làm công tác dự trữ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, dự thảo mở rộng đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề. Cụ thể, bổ sung đối tượng là người làm công tác dự trữ quốc gia tại các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh. Đồng thời, điều chỉnh tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho người trực tiếp làm công tác dự trữ tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an từ 15% lên 25% (bằng với cơ quan quản lý dự trữ quốc gia) và bổ sung mức phụ cấp 15% cho lực lượng tham mưu, quản lý.

Sự quan tâm này giúp cán bộ ngành dự trữ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các tình huống hiểm nguy, cấp bách. Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định thưởng cho các đơn vị dự trữ quốc gia nếu trong quá trình bảo quản làm mức hao hụt thấp hơn định mức. Mức thưởng tương ứng với 50% phần chênh lệch do giảm giá trị hàng hao hụt dưới định mức. Quy định này tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đổi mới, nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo quản, giúp giảm thiểu tối đa hao hụt, bảo vệ tài sản Nhà nước và nâng cao đời sống cho người lao động.

Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý dự trữ, dự thảo đã bổ sung các quy định chi tiết về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tích hợp cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.

Có thể thấy, dự thảo Nghị định đã thiết kế một hành lang pháp lý hiện đại, linh hoạt và đồng bộ về dự trữ quốc gia. Khi được ban hành, việc triển khai Nghị định sẽ giúp nâng cao tiềm lực dự trữ quốc gia, không chỉ để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, mà còn thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo kế hoạch, dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ thông qua trước tháng 5/2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026. Riêng đối với các quy định liên quan đến dự trữ chiến lược có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Hoàng Yến
Từ khóa:
dự trữ quốc gia luật dự trữ quốc gia bộ tài chính bộ tư pháp hoàn thiện pháp lý

Bài liên quan

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27/5

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Kinh tế toàn cầu đang chậm lại do xung đột ở Trung Đông leo thang

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

Đọc thêm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - Trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC.
Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

Rà soát, tạo khung pháp lý thông thoáng hơn cho đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Ngày 21/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tiếp và làm việc với Đoàn nhà đầu tư quốc tế do ông Siddharth Pisharody - Đối tác cấp cao, Quỹ Đầu tư mạo hiểm Argor Capital làm trưởng đoàn.
Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Nguyễn Quốc Phương có buổi làm việc với Trưởng đại diện Văn phòng Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM Bank) tại Việt Nam Choi Wooyoung.
Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

(TBTCO) - Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm phát triển từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, đầu tư hạ tầng và du lịch truyền thống sang mô hình kinh tế có hàm lượng công nghệ, dịch vụ, logistics và kinh tế biển cao hơn.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao trên 17.201 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026.
Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

Xử lý nhà, đất dôi dư: Tiêu chí để đánh giá người đứng đầu

(TBTCO) - Không chỉ dừng ở yêu cầu xử lý hành chính, việc khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư đang được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm chống lãng phí, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Đề nghị giảm vốn đầu tư công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Đề nghị giảm vốn đầu tư công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

Bên trong “hệ thần kinh số” xử lý hơn 1 tỷ giao dịch của Vietcombank

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Hà Nội: Đột kích kiểm tra thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả hàng hiệu

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 400 tỷ USD

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Hải quan làm rõ việc khai báo 100% thông tin hóa chất khi nhập khẩu

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương